Босна – нова точка за конфликт меѓу САД и Европа

Босна и Херцеговина ризикува да стане најновата жариште во трансатлантските тензии, додека ЕУ и САД се судираат околу тоа кој треба да го надгледува кревкиот повоен поредок на земјата, отворајќи нови прашања за западното единство на Западен Балкан.

Советот за спроведување на мирот (СИМ), кој го надгледува спроведувањето на Дејтонскиот мировен договор од 1995 година, се очекува да се состане во вторник за да разговара за наследник на високиот претставник Кристијан Шмит, според локалните медиуми.

Шмит ја објави својата оставка во мај, наводно откако бил под притисок од Вашингтон, но остана на функцијата во исчекување на назначувањето на наследник. Назначувањето доаѓа во време кога Брисел и Вашингтон сè повеќе се разидуваат околу иднината на Канцеларијата на високиот претставник (ОХР), меѓународното тело кое го надгледува повоениот уставен поредок на Босна.

Според Дејтонскиот мировен договор од 1995 година, Босна беше поделена на бошњачко-хрватска федерација и Република Српска со српско мнозинство, поврзани со слаба централна влада и систем за поделба на власта меѓу Бошњаците, Србите и Хрватите. Канцеларијата за висок функционер (ОХР) беше создадена за да го спроведе тој договор и да спречи обновен конфликт, но остана на сила три децении и покрај тоа што беше замислена како привремена институција.

САД и Италија го поддржуваат италијанскиот дипломат Антонио Занарди Ланди за улогата, додека неколку земји-членки на ЕУ го поддржуваат францускиот дипломат Рене Троказ, кого го сметаат за поблизок со патот на Босна кон ЕУ.

Спорот одразува пошироко несогласување околу иднината на меѓународниот надзор во Босна. Вашингтон се залага за значително намалена улога на ОХР, додека ЕУ тврди дека условите за укинување на институцијата сè уште не се исполнети.

Ланди нема значајно претходно искуство или познавање на Босна. Во минатото, тој изразуваше наклонетост кон Србија, каде што некогаш беше распределен како дипломат, но не покажа голем интерес за нејзиниот сосед.

Нема јасно објаснување од Вашингтон за неговото ненадејно маневрирање, но европските претставници во Сараево се сомневаат дека тоа е тесно поврзано со новиот приоритет на САД во регионот: да се расчисти патот за договор за гасовод од 1 милијарда долари, Јужната интерконекција. Ова е привремено доделено на, компанија со седиште во САД со минимално искуство во инфраструктурата, но силни лични врски со Доналд Трамп.

Минатиот месец, администрацијата на Трамп откри нова политика за Балканот во која се наведува дека отсега натаму активностите на САД во регионот ќе бидат водени од потребата да се стремиме кон „директен поврат“ за американските компании, наместо она што го нарече „изградба на институции со отворен крај“.

Џим О’Брајан, поранешен американски дипломат, пишувајќи на веб-страницата на Европскиот совет за надворешни односи, рече дека објавата „го одразува она што веќе се случува во регионот за време на втората администрација на Трамп“, бидејќи „политички поврзаните Американци се обидуваат да заработат пари со ослабување… на меѓународните институции“.

„Ова однесување го поткопува мирот што владееше 30 години“, рече О’Брајан.

Договорот за гасоводот беше доделен без тендер, што предизвика предупредување од ЕУ дека ова би можело да ја загрози долгорочната европска интеграција на Босна и да генерира конфронтација што кулминираше со спорот околу Ланди и функцијата на високиот претставник.

Минатиот октомври, Вашингтон, исто така, ги укина санкциите врз поранешниот претседател на Република Српска, Милорад Додик, и членовите на неговото семејство.

Европската комесарка за проширување, Марта Кос, ја повика Европа да се обедини зад „кандидат за следниот висок претставник кој ќе ја стави Босна и Херцеговина на прво место“.

Одделно, амбасадорот на ЕУ, Луиџи Сореца, ги предупреди босанските власти дека идните проекти за гасоводи мора да се усогласат со правилата на ЕУ за јавни набавки или ризикуваат да загрозат повеќе од 1 милијарда евра финансирање од ЕУ.

Амбасадата на САД во Сараево, во меѓувреме, предупреди дека би можела да ја „преиспита“ улогата на Вашингтон во Босна ако нејзината позиција биде игнорирана.

Дури и ако ССМ се согласи за кандидат, назначувањето сепак би можело повторно да разгори контроверзии во Советот за безбедност на ООН. Шмит никогаш не доби формално одобрение од Советот за безбедност, дозволувајќи им на Република Српска, Русија и Кина да продолжат да го оспоруваат легитимитетот на неговиот мандат. (Според агенциите)