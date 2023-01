Борис Џонсон во неочекувана посета на Украина (фото)

Поранешниот британски премиер Борис Џонсон неочекувано пристигна во Украина и ги посети градовите зафатени од војна во северниот дел на регионот Киев.

На социјалните мрежи се појави видео од Џонсон на улиците на Буча, пренесе „Гардијан“.

Ex-British Prime Minister Boris Johnson is in Ukraine – visiting Bucha and other suburbs of Kyiv that were subjected to Russian occupation. pic.twitter.com/BvNWAx7cmi

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) January 22, 2023