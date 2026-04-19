Блек рок: Европските акции повеќе не се привлечни

Блек рок (BlackRock) предупреди дека растечките трошоци за енергија и повисоките проценки значат дека европските акции повеќе не се привлечна опција каква што беа пред само неколку месеци.

Хелен Џуел, глобален главен инвестициски директор за фундаментални акции во фирмата од 13,9 билиони долари, изјави дека економскиот удар од високите цени на нафтата и гасот, како и намалувањето на јазот во вреднувањето со американските акции по силните релативни перформанси во последните месеци, значат дека таа го ублажила својот неодамнешен оптимизам за европските акции.

„Тешко е да се биде толку оптимистичен за Европа како што бевме“, изјави Џуел за FT, посочувајќи ја изложеноста на регионот на влијанието на глобалниот шок на цените на енергијата врз потрошувачката на континентот.

„Не можете да давате овие големи изјави дека Европа сега изгледа евтино“, додаде таа. „Пред една година имавте овој навистина интересен јаз во вреднувањето. Јазот во вреднувањето се затвори, а од енергетска перспектива, Европа е многу поизложена… па затоа мора да бидеме малку поселективни во врска со тоа каде гледаме можности.“

Европските акции со години бележат послаби резултати од Волстрит, но повторно се вратија во мода претходно оваа година, бидејќи инвеститорите бараа алтернативи за скапите американски технолошки акции, а акционерските фондови во регионот уживаа во рекордни приливи.

Но, по силниот крај на минатата година и првите два месеци од годината, европските акции паднаа од почетокот на војната во Иран, при што Stoxx Europe 600 изгуби речиси 12 проценти од нивоата пред конфликтот на најниско ниво во март. Спротивно на тоа, S&P 500 на Волстрит падна за само 8 проценти и веќе се опорави на нови рекордни максимуми.

Џуел рече дека нејзиниот оптимизам за Европа на почетокот на годината делумно се должи на очекуваното „ширење“ на приносите од секторите со силни перформанси како што се банките и одбраната кон други делови од пазарот. Но, таа експанзија оттогаш се „повлекла“ поради конфликтот на Блискиот Исток, рече таа.

„Во Европа, експанзијата се однесуваше на делови од пазарот како што е растот на квалитетот што страдаше во 2025 година“, рече Џуел. Таа ги издвои секторите, вклучувајќи ги здравството, луксузните производи и индустријата, кои страдаа и од сеопфатните царински мерки на американскиот претседател Доналд Трамп минатата година и од зајакнувањето на еврото, но се очекуваше дека ќе се опорават оваа година со намалувањето на царинскиот притисок.

Но, тие сектори повторно страдаат, овој пат од повисоките цени на нафтата, зголемените трошоци за позајмување и послабата потрошувачка, рече таа.

„Многу сме нервозни за потрошувачите како целина“, рече таа. „[Тие се] притиснати од каматните стапки, инфлацијата. Ќе почнат да размислуваат за тоа што трошат.

„Глобалните фондови во моментов едноставно гледаат поинтересни можности за компаниите во САД“, делумно затоа што САД се помалку изложени на шок од глобалното снабдување со енергија, додаде таа. Инвестицискиот институт „БлекРок“ се префрли на позиција поголема од референтната кај американските акции оваа недела.

Џуел, која ги надгледува портфолијата фокусирани на индивидуален избор на акции, рече дека останува оптимист за некои делови од европскиот пазар, вклучувајќи ја одбраната, банките и полупроводниците.

Но, таа додаде дека постои ризик позиционирањето на инвеститорите да стане „пренатрупано“ кај неколку акции во тие сектори, што значи дека негативните вести за еден или два сектора би можеле да предизвикаат остра распродажба за поширокиот пазар.

„Структурата на пазарот е кревка“, рече таа. „Ако нешто се случи во еден од тие сектори, целиот пазар ќе биде погоден доста силно.“