Благоја Механџиски вработува роднини на настраданите во Кочани

Првиот човек на фармацевтскиот гигант Зегин, Благоја Механџиски нуди вработување за сите членови на настраданите во трагедијата во Кочани, тврдат ченови на семејствата на загинатите во огромната трагедија.

Механџиски на здружението на граѓани ,,16 Март Кочани 2025″ формирано од членови на семејствата на настраданите во пожарот во Пулс им доделил деловни простории во кои семејствата можат да се собираат за да ги спроведуваат своите активности.

На средбата со нив во понеделникот на денот на трагедијата Механџиски им понудил вработување на сите членови на настраданите, откриваат благодарни членови на здружението.

Меѓу другата помош, според изјава на родители на загинатите, Механџиски обезбедува превоз и исхрана за сите роднини кои доаѓаат во Скопје на судењето за кобниот пожар во дискотеката Пулс.

На средбата Механџиски добил благодарница од роднините за сета помош што ја дава на ужалените фамилии.