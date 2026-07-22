Битолскиот театар во Верона со светска премиера на претставата „Кориолан“

22/07/2026 12:18

Ансамблот на НУ Народен театар Битола синоќа во Верона премиерно ја изведе преставата „Кориолан“ од Вилјам Шекспир во режија на Џон Блондел.

Битолските актери на Шекспир фестивалот во Верона, град домаќин на бројни уметници од светот и театри од Италија, Велика Британија, Малта, Ерменија и Унгарија, на македонски начин ја презентираа безвременската трагедија на Шекспир, „Кориолан“.

Во претставата настапија Васко Мавровски, Петар Горко, Марјан Георгиевски, Борче Ѓаковски, Петар Спировски, Јулијана Мирчевска и Сандра Грибовска Илиевска.

Асистент на режија е младиот уметник и режисер Дамјан Димовски, сценографијата и костимите се на Благој Мицевски, дизајн на светло Џонатан Хикс, светло мајстор Горан Петровски, музика Александар Димовски, видео Владимир Переловски, инспициент Оливер Петровски и суфлер Мирјана Христовска.

Во Верона се одржува и 12. Светски Шекспир конгрес, кој ја одбележува 50. годишнината на Интернационалната Шекспир асоцијација.

Поврзани содржини

Oперски ѕвезди пееја за 60. јубилеј на ФМУ на „Охридско лето“
„Кармен свита и Болеро“ вечерва на „Охридско лето“ за љубителите на врвниот балет
Словачка вечер на „Охридско лето“
Почина Оливера Катарина, ѕвездата на југословенскиот филм
На „Охридско лето“ вечерва концерт по повод 60 години ФМУ
Безвременската „Одисеја“ и извонредниот препев на Михаил Д. Петрушевски 
Митот за Одисеј ве води до Археолошкиот музеј во Скопје
Пет вечери нов европски филм под отворено небо, покрај Охридското Езеро

Најчитани