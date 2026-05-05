„Бионтек“ отпушта 1.860 работници и затвора фабрики

„Бионтек“ (BioNTech), со седиште во Мајнц, заработи милијарди за време на пандемијата благодарение на своите вакцини. Сега истражува лекови за рак и други болести. Ова е скапо и има последици. BioNTech планира да затвори неколку фабрики и да отпушти 1.860 работници.

Компанијата ги објасни намалувањата велејќи дека има поголем производствен капацитет отколку што е потребен, дека капацитетот не се користи доволно и со мерки за заштеда на трошоци. Плановите влијаат на производствените капацитети во Идар-Оберштајн, Марбург и Сингапур, како и на фабриките што BioNTech ги купи од конкурентот „Кјурвак“ (CureVac).

Менаџментот објави дека вкупно до 1.860 работни места би можеле да бидат изложени на ризик.

Планирано е фабриките во Идар-Оберштајн, Марбург и Тибинген да се затворат до крајот на следната година.

Се очекува работењето во Сингапур да заврши во првиот квартал од 2027 година. Се разгледува делумна или целосна продажба.

BioNTech очекува да оствари годишни заштеди до половина милијарда евра по целосното спроведување на мерките во 2029 година.

Овие пари треба да се инвестираат во истражување, развој и маркетинг на лекови за рак.

Во првиот квартал, BioNTech забележа пад на приходите. Тие изнесуваа 118,1 милиони евра, по 182,8 милиони евра во првите три месеци од минатата година. Падот првенствено се припишува на помалата продажба на вакцината против коронавирусот.

Нето загубата се зголеми на 531,9 милиони евра. Во првиот квартал од 2025 година, таа изнесуваше 415,8 милиони евра.

Како причина за овој развој, компанијата ги наведува повисоките трошоци за развој на имуно-онколошките програми.

Со оглед на високите трошоци за развој, BioNTech веќе ја заврши минатата година со милијарди загуби.

За оваа година, очекува пониски приходи од бизнисот со вакцини против коронавирус и на европскиот и на американскиот пазар.

Развојот на вакцина против коронавирус прилагодена на нови варијанти се подготвува за сезоната на вакцинација 2026/27.

За 2026 година, компанијата, чии основачи Угур Сахин и Озлем Туреџи ќе ги напуштат своите позиции најдоцна до крајот на оваа година, очекува приходи од помеѓу две и 2,3 милијарди евра.

BioNTech, која заработи милијарди за време на пандемијата, развива лекови базирани на mRNA за рак и други болести. Неодамна ја купи компанијата за биотехнолошка технологија „Кјурвак“ со седиште во Тибинген.