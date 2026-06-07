Билети од 300 евра за концерт: Кој ги диктира цените во Филхармонијата?

Прашањето за ценовната политика на културните настани во земјава и достапноста на врвната уметност за пошироката јавност се најде во фокусот на дебатите, откако информациите за билети кои достигнуваат сума од триста евра за одредени концерти во националната Филхармонија предизвикаа бројни реакции.

На ваквите бранувања во јавноста со конкретно појаснување излезе министерот за култура и туризам, Зоран Љутков, кој ја образложи процедурата за формирање на цените. Тој потенцираше дека државата и ресорното министерство не учествуваат во диктирањето на ценовниците за ваквите специфични настани, туку тоа е во ексклузивна надлежност на менаџментот на самите институции или на приватните организатори кои ги изнајмуваат просториите.

Според министерот, кога станува збор за гостувања на светски познати музички ѕвезди и уметници од највисок ранг, трошоците за нивното доселување, хонорарите и сложената техничка продукција се исклучително високи. Во такви случаи, националните установи како Филхармонијата често се јавуваат само во улога на соработници или издавачи на сала под кирија, па пазарната логика и приватните продуценти се оние кои ја утврдуваат крајната вредност на влезниците за да го покријат буџетот на проектот.

Љутков нагласи дека високата цена на билетот во овие ретки прилики е одраз на ексклузивноста на настанот и реалните пазарни услови, а не на желбата за остварување профит на грбот на граѓаните.

Од друга страна, првиот човек на ресорот култура уверува дека редовната програма на Македонската филхармонија, која се финансира со државни средства, останува максимално достапна за сите љубители на класичната музика со традиционално популарни и субвенционирани цени. Министерството за култура и туризам продолжува да го поддржува развојот на домашната сцена и да овозможува сите општествени слоеви да имаат допир со врвната уметност.

Сепак, за комерцијалните и меѓународните ексклузивни настани, автономијата на институциите и правилата на пазарот мора да се почитуваат за да може Скопје воопшто да се најде на мапата на турнеите на големите светски музички имиња.