БГНЕС: Русите, Кинезите и Турците го злоупотребуваат безвизниот режим во Западен Балкан

Граѓаните на Кина, Русија и Турција продолжуваат да го користат безвизниот режим со земјите од Западен Балкан за последователно нелегално да стигнат до Европската Унија. Ова е наведено во најновата проценка на ризикот на Европската агенција за гранична и крајбрежна стража „Фронтекс“. Брисел ги повикува земјите во регионот да ги усогласат своите визни политики со правилата на ЕУ и да ги ограничат можностите за такви злоупотреби.

Гранската полиција на Босна и Херцеговина потврди за РСЕ/РЛ дека редовно добива информации од Фронтекс за нелегална миграција, шверц и можни злоупотреби на безвизниот режим.

„Оваа информација не се однесува само на граѓаните на Руската Федерација, Кина и Турција, туку и на граѓаните на други земји“, соопшти институцијата, нагласувајќи дека одржуваат постојана размена на информации со европската агенција. Според годишната проценка на ризикот за периодот 2026-2027 година, миграцискиот притисок по должината на западнобалканската рута ќе продолжи да го следи развојот по должината на источномедитеранската рута.

Фронтекс очекува граѓаните на Кина, Русија, Турција, како и носителите на јордански пасоши од палестинско потекло да продолжат да го користат безвизниот пристап до земјите во регионот како отскочна даска за Европската Унија. Агенцијата предвидува дека полициските операции, сезонските фактори и ризикот од насилство и киднапирања од страна на мрежите за шверц ќе го ограничат миграцискиот притисок, но предупредува дека злоупотребите на безвизните режими ќе продолжат.

Во извештајот, исто така, се забележува дека нехармонизираната визна политика на земјите од Западен Балкан го олеснува користењето на воздушните патишта до регионот како почетна точка за нелегален влез во ЕУ.

Според Фронтекс, западнобалканската рута низ Србија, Босна и Херцеговина и Хрватска до Словенија и Австрија ќе остане главен коридор за миграциските текови од Источниот Медитеран. Со години, Европската комисија ги повикува земјите во регионот да ги синхронизираат своите визни режими со европските правила. Делегацијата на ЕУ во Босна и Херцеговина потсетува дека како земја-кандидат, БиХ се обврза да раскине договор за безвизно патување со земјите чии граѓани имаат потреба од визи од ЕУ. Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина, Елмедин Конаковиќ, веќе објави дека до крајот на годината земјата ќе воведе визен режим за една од овие земји, но нагласи дека „не е реално“ тоа да биде Турција, Кина или Русија. Босна и Херцеговина моментално одржува безвизен режим со Азербејџан, Кина, Катар, Русија, Турција, Кувајт и Вануату, а исто така сезонски ги укинува визите за граѓаните на Бахреин, Оман и Саудиска Арабија.

Според граничната полиција, во 2025 година, во Босна и Херцеговина влегле речиси 148.000 Кинези и над 125.000 руски државјани. Само во периодот од 1 јануари до 16 јуни 2026 година, регистрирани се над 55.000 кинески државјани и повеќе од 51.000 руски државјани.

Аналитичарот за надворешна политика Денис Авдагиќ коментираше дека хармонизацијата на визната политика е стандарден услов за сите земји-кандидатки за ЕУ.

„Јасно е зошто Русија и Кина се особено чувствително прашање за Европската Унија. По овие теми, земјите-кандидатки мора да покажат колку навистина сакаат да станат членки на ЕУ“, рече тој.

Црна Гора веќе објави дека ќе го укине безвизниот режим за руските граѓани најдоцна до септември 2026 година, како дел од своите обврски во рамките на поглавјето за преговори за правда, слобода и безбедност. Властите во Подгорица нагласуваат дека без овој чекор, земјата нема да може да го затвори соодветното поглавје во преговорите за членство.

За разлика од Црна Гора, Србија продолжува да одржува безвизен режим за руските граѓани до 30 дена и не воведе санкции против Москва од почетокот на војната во Украина. Кинеските граѓани исто така можат да влезат без визи до 30 дена.Косово и Македонија сега бараат визи и за руските и за кинеските граѓани.