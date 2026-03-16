Без струја утре делови од општините Гази Баба, Аеродром, Карпош и Чучер Сандево

16/03/2026 18:31
Фото: Б. Грданоски

Од ЕВН Македонија АД известуваат дека поради зафати во електродистрибутивната мрежа, на ден 17.03.2026 година (вторник) без електрична енергија ќе останат:

· од 8:00 до 10:00 часот корисниците од дел од ул. „2“ во с. Булачани (Општина Гази Баба);

· од 8:30 до 15:30 часот корисниците од дел од ул. „Тодор Чангов“, поточно подулиците со број: „35“, „37“ и „39“ (Општина Аеродром);

· од 9:00 до 15:00 часот корисниците од дел од ул. „Франц Розман“ (Општина Карпош);

· од 9:00 до 16:00 часот корисниците од селата Побожје, Бродец, Брест, Танушевци и Малино (Општина Чучер Сандево).

