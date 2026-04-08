Без струја одредени делови од Скопје

08/04/2026 07:47
Фото: Б. Грданоски

Без електрична енергија денеска ќе останат одредени делово од Скопје, соопшти Центарот за управување со кризи.

-Поради зафати во електродистрибутивната мрежа, на ден 08.04.2026 година без електрична енергија ќе останат: во периодот од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Блаце (општина Чучер Сандево); во периодот од 08:30 до 15:00 часот, корисниците Катланово,Стари Лозја кај Фазанерија, Тотинци (општина Петровец); во периодот од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Бадар (општина Петровец); во периодот од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од с.Кожле (општина Петровец), соопшти ЦУК по добиено известување од ЕВН.

Исто така без струја во периодот од 09:00 до 15:30 часот, ќе останат дел од потрошувачи на ул. „Ѓуро Салај“ и ОУ „Димитар поп Георгиев Беровски“ (општина Ѓорче Петров), како и корисниците до дел од ул. „Лувќенска“ и дел од „Илија Палев“ и „Леринска“ (општина Карпош) од 9 до 15 часот и  корисниците ул. „Тодор Чангов Подулички“ 8,10,12 (општина Аеродром) од 10:00 до 14:00 часот.

