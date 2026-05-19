Без струја делови од Карпош, Центар и Шуто Оризари

19/05/2026 07:43
Фото: Б. Грданоски

 Без електрична енергија денеска ќе останат делови од општините Карпош, Центар и Шуто Оризари. 

Во периодот од 09 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од ул. Александар Урдаревски лоцирани кон приклучокот на обиколницата во Шуто Оризари, како и корисниците од ул. Козле од бр. 114 до бр. 124. во општина Карпош.

Според информациите од ЕВН Македонија, во периодот од 09:15 до 15:15 часот без струја ќе бидат и корисниците од ул. Самоилова, ул. Јоаким Крчовски и Музејот на современа уметност – Скопје во општина Центар.

