Бесплатни здравствени прегледи во објектот на „Матично“

Во Младински центар „Матично”, што функционира во склоп на Општина Центар, денеска се одржуваат бесплатни здравствени проверки и консултации за граѓаните. Прегледите се реализираат во периодот од 09:00 до 15:00 часот, без претходно закажување.

Граѓаните имаат можност бесплатно да се консултираат со тим лекари специјалисти и да добијат совети поврзани со своето здравје, како и да направат основни здравствени проверки, меѓу кои мерење на крвен притисок и мерење на гликоза во крвта.

Во текот на денот консултации и советувања со граѓаните одржуваат: д-р спец. Снежана Георгиева –гинеколог акушер, д-р спец. Љиљана Атанасовска – дерматовенеролог, д-р спец. Велимир Савески – инфектолог и доц. д-р Александар Савески – ортопед трауматолог.