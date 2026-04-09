Бесплатни WiFi-зони на плоштадот „Филип Втори“ и на скверот „Коцка“ во Автокоманда

09/04/2026 11:37

Градоначалникот на Општина Гази Баба, Бобан Стефковски синоќа во објава на Фејсбук сподели дека на плоштадот „Филип Втори“ и на скверот „Коцка“ во Автокоманда, поставиле бесплатни WIFI-зони достапни за сите граѓани.

„Со ова овозможуваме полесен и побрз пристап до интернет, комуникација без ограничувања, користење на дигитални услуги, учење, работа и информирање – директно од јавен простор“, истакна Стефковски.

Тој додаде дека за младите, ова значи повеќе можности – место каде можат да учат, да се поврзуваат, да креираат и да напредуваат во дигиталниот свет.

„Исполнуваме уште едно ветување од нашата изборна програма! Продолжуваме со реализација на овој проект и во другите населби низ општина Гази Баба“, порача градоначалникот.

Поврзани содржини

Околу 700 ракометари и ракометарки доаѓаат во Скопје на Светско училишно првенство
Променливо облачно време со сончеви периоди за празниците
ПОЦ со бесплатен паркинг за време на Велигденските празници, освен сабота
Без вода неколку улици и училиштето „Димитар Влахов“
Делови од Центар и Ѓорче Петров времено без струја
Општина Кисела Вода организира бесплатна проекција на филмот „Тетовирање“ во Драчево
Повеќе од 40 семејства во Чаир на Гази Баба, во 21 век конечно, добија приклучок на водоводна мрежа
Жичницата на Водно нема да биде во функција поради временски услови

Најчитани