Беше олимпиец, со златни букви во сноубординг. Сега е на листата на „најбарани“ на ФБИ 

Тој го запиша своето име во историјата на канадскиот олимписки сноубординг во свое време. Сега името на Рајан Џејмс Вединг е додадено на друга листа – Десетте најбарани лица на ФБИ – тој е обвинет за шверц на дрога. 43-годишникот беше меѓу 16-те лица обвинети во септември 2024 година за шверц на кокаин во вредност од 1 милијарда долари преку мрежа што се протегаше од Колумбија, преку Мексико, до САД и Канада.

Обвинителите тврдат дека Вединг – познат и како Ел Џефе и Јавниот непријател – е водач на мрежата и дека организирал неколку убиства поврзани со дрога, покажувајќи бездушно непочитување кон човечкиот живот. Се верува дека се крие во Мексико, користејќи врски со нарко-картелите за да остане подалеку од дофатот на властите, пишува Дејли Меил.

Неодамна се подложил на козметичка операција

ФБИ минатата недела соопшти дека постојат докази дека Вединг неодамна се подложил на козметичка операција за да го промени својот изглед и да го отежни откривањето, но секоја сличност со олимпиецот што некогаш бил исчезнала долго пред да биде опериран.

Вединг е во бегство од 2015 година, кога бил осомничен за увоз на кокаин во Канада. Доказите сугерираат дека Вединг се претставувал како увозник на кокаин на таен полициски агент и разговарал за пратки до 1.000 килограми со брод од Карибите до Њуфаундленд.

Се верува дека Вединг избегал од Канада пред полицијата да може да го фати. Потоа, минатата есен, дојде обвинение од Министерството за правда на САД, во кое се тврди дека Вединг и неговиот наводен заменик, Канаѓанецот Ендру Кларк, воделе мрежа од милијарда долари додека живееле во Мексико.

Полицијата ги поврза со четири убиства во Онтарио. Обвинителите тврдат дека во ноември 2023 година, тие ги нарачале убиствата на Џагтар Сингх (57) и Харбаџан Каур (55), туристи од Индија, кои биле застрелани по грешка. Нивната ќерка, која беше застрелана 13 пати, чудесно преживеа.

Се верува дека живее во Мексико, под заштита на картелот Синалоа

Во април 2024 година, Кларк наводно испратил список на жртви до платен убиец познат како г-дин Перфект. „Дупнете му ја главата“, напишал Кларк, нудејќи 100.000 долари. Така бил убиен 29-годишниот Ренди Фејдер.

Г-дин Перфект бил уапсен во Торонто две недели подоцна со куршуми од 9 мм и iPhone што содржел шифрирани разговори со 34-годишниот Кларк, кој бил уапсен во Гвадалахара во октомври 2024 година и сега чека судење во Калифорнија со неколку други обвинети.

Вединг е сè уште на слобода. Тој е обвинет за осум кривични дела, вклучувајќи три обвиненија за убиство и едно обвинение за обид за убиство. Се верува дека живее во Мексико, под заштита на озлогласениот картел Синалоа. Американските власти нудат награда од 10 милиони долари за информации што ќе доведат до негово апсење.

Во потрагата се вклучени агенции за спроведување на законот низ САД, Канада, Мексико и Колумбија, со поддршка од Интерпол. Обвинителите велат дека Вединг останува активен трговец со дрога, тврдејќи во март 2025 година дека неговата мрежа испорачувала пет тони фентанил во Северна Америка секој месец.

Властите предупредија дека тој има пристап до „мрежа на платени убијци“ подготвени да ги извршат неговите наредби во секое време, што значи дека секој што не го послуша може да биде во опасност. Еден таков противник беше Џонатан Асебедо-Гарсија, кој стана клучен сведок во истрагата за мрежата на Вединг, но беше убиен во Меделин, Колумбија, на 31 јануари.

Роден во семејство на скијачи во Тандер Сити

Гарсија го запознал Вединг во 2011 година во затвор, додека двајцата отслужувале казни за прекршоци поврзани со дрога. Тие работеле заедно повеќе од една деценија пред Гарсија да се сврти против Вединг во 2023 година, согласувајќи се да им помогне на властите да ја разбијат неговата криминална операција.

Вединг е роден во семејство на скијачи во Тандер Беј, Онтарио, град од работничката класа на езерото Супериор. Неговиот татко бил натпреварувачки скијач, неговиот чичко ја претставувал Канада, а неговите баба и дедо воделе локален скијачки клуб. Вединг бил на патеките пред да научи да чита.

„Тој немал страв“, рече Боби Алисон, поранешен канадски скијач. „Многу деца велат дека сакаат да скијаат брзо, но не го прават тоа. Секогаш се воздржуваат малку, бидејќи постои страв од паѓање. Рајан го немал тоа.“

Вединг на крајот ги заменил скиите за сноуборд и ја освоил својата прва трка на само 12 години. Три години подоцна, бил избран за канадскиот национален тим и почнал да се натпреварува низ целиот свет. Потоа, на 20-годишна возраст, ја вкусил славата кога се квалификувал за Олимписките игри во 2002 година во Солт Лејк Сити.

Тој завршил разочарувачки 24-ти во паралелниот велеслалом, но неговата иднина изгледала светла. Пријателите велат дека проблемите на Вединг започнале веднаш откако се запишал на Универзитетот „Сајмон Фрејзер“ во близина на Ванкувер.

Тој сакаше да биде берзански брокер или инженер

Тој му кажа на татко му дека сака да биде берзански брокер или инженер, но како што неговата спортска кариера се развиваше, неговата жед за слава беше заменета со растечка желба за богатство, статус и ризични потфати. Во Ванкувер, трговијата со марихуана беше профитабилна во тие години. Градот беше и жариште на банди, кои се судрија на улиците и во ноќните клубови, борејќи се за територија и доминација на пазарот.

Вединг почна да работи како обезбедување во ноќен клуб и почна да се дружи со гангстери и да оди на забави полни со кокаин. По две години, тој одлучи да се откаже од колеџот и му кажа на татко му дека е заинтересиран за бизнисот со недвижности. Ведвид позајми 250.000 долари од татко му за да купи куќа, која ја препродаде за добра заработка.

Ги потроши парите за нов стан во Ванкувер и ја наполни својата гаража со Хамер, Дукати, БМВ и моторни санки. Пријателите беа сомничави во врска со ненадејното расипничко трошење на Вединг, но тој ги отфрли нивните загрижености, уверувајќи ги дека неговиот бизнис со недвижности цвета.

Полицијата исто така се посомнева и во 2004 година започна истрага, верувајќи дека Вединг водел операција за одгледување марихуана на фармата на пријател. Се вели дека заработувале толку многу пари што носеле торби полни со пари. Во летото 2006 година, полицијата извршила рација на фармата и открила наполнети пиштоли во заклучен сеф со 6.800 растенија марихуана и 39 килограми сушени дроги.

Вкупната вредност на заплената била проценета на 10 милиони долари. Сепак, без цврсти докази што го поврзуваат со операцијата, тој никогаш не бил обвинет. Две години подоцна, Вединг немал толку среќа. Откако изгубил речиси 1 милион долари во трговија со кокаин и неуспешна шема за недвижнини, тој отпатувал во Калифорнија барајќи можност.

Таму, тој договорил транспорт на 24 килограми кокаин. Сепак, тоа била полициска местенка, и тој бил уапсен, а подоцна осуден за заговор за дистрибуција на дрога, што носело минимална казна од 10 години. Вединг успеал да добие намалена казна од 48 месеци откако му рекол на судијата: „Како спортист, секогаш ме учеле дека нема други можности, а сега барам тоа.“

„Буквално го претворивме во многу подобар дилер“

Додека ја отслужуваше казната, Вединг се сретна со Кларк, исто така во затвор за дрога, и со многу други помали играчи на мексиканскиот пазар на дрога. Еден поранешен агент на ФБИ рече за него: „Буквално го претворивме во многу подобар дилер отколку што некогаш бил“. По неговото ослободување, полицијата соопшти дека Вединг се вратил на шверцот.

Во меѓувреме, сè што неговото семејство може да направи е да се прашува што се случило со младиот перспективен спортист што некогаш го познавале. „Може да имате многу опции отворени пред вас, а сепак да тргнете по погрешен пат. Но, тоа не значи дека сте лоша личност“, рече неговата мајка во 2009 година.