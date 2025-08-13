Белград се прости од Арсен, Габи и Матија Дедиќ

ГРАЃАНИТЕ на Белград се собраа кај фонтаната Теразије синоќа за да запалат свеќи и да положат цвеќе во спомен на Арсен и Матија Дедиќ и Габи Новак. Собирот беше во знак на благодарност за огромната љубов и убавина што ова уметничко семејство несебично ја дели со јавноста со децении.

Како што објави српскиот Курир, стотици луѓе пристигнаа во текот на вечерта и оставија цвеќе и запалија свеќи во спомен на музичкото семејство. Тие се сетија на безвременски песни и ги пуштаа на звучниците, вклучувајќи ги „О, младисти“, „Памтим само сретне дане“, „Куча поред мора“ и многу други.

Емоциите на врвот

Емоциите на собраните фанови беа на врвот.

„Прекрасно е што Белград им оддава почит на овие прекрасни, пред сè, луѓе и уметници, како што се Габи Новак, Арсен Дедиќ и нивниот син Матија Дедиќ. Тие беа вистинско големо семејство со многу талент. Убаво е што некој се сети на тоа и нè иницираше да се сретнеме таму на фонтаната Теразије, или во омилениот хотел на Арсен Дедиќ. Тој секогаш престојуваше во „Москва“ кога беше во Белград. Тоа беше неговото место.

Кога го договаравме неговиот прв настап по војната во Сава центарот, тој побара тој да биде во тогашниот Интерконтинентал. Нивните пријатели доаѓаа таму да ги видат, а неговиот брат е познатиот сликар Милутин Дедиќ“, рече Вук Жугиќ, долгогодишен уредник на културните програми во Сава центарот, за Курир.

Тој се потсети на концертот во чест на Арсен одржан на 9 април 2016 година во Сава центарот.

„Голем број уметници одговорија во таа пригода, а од друга страна, таа неверојатна грижа за сите, за секој детаљ од концертот што го покажа Габи, навистина ме трогна засекогаш“, додаде Жугиќ.

Да потсетиме дека во поканата што беше раширена на социјалните мрежи се наведува дека Дедиќови биле „цел универзум на лирско засолниште за сите, формирајќи едно големо срце кое никогаш нема да престане да чука, бидејќи биле поголеми од себе, од нас и од Југославија“. Со нивното заминување, како што се додава, „заврши една ера, но не и светот што го создадоа, поубавиот и подобар свет што не смее да стане носталгија, туку живот“.

Хрватската пејачка Габи Новак завчера почина на 89-годишна возраст.Откако го загуби сопругот Арсен Дедиќ, кантавтор и композитор со кого беше во брак повеќе од четири децении, на 17 август 2015 година, Габи Новак се соочи со уште една тешка лична трагедија на почетокот на јуни оваа година, смртта на нивниот син Матија Дедиќ, еден од најистакнатите хрватски џез пијанисти, кој почина на 8 јуни во Загреб на 52-годишна возраст.

Препознатлив глас

Габи Новак е родена на 8 јули 1936 година во Берлин, ќерка на Ѓуро Новак, роден во Хвар, и Елизабет Рајман, Германка. Детството го поминала во Берлин, потоа на Хвар, по што се преселила во Загреб. Таму дипломирала на Факултетот за применети уметности, со насока графика, и кратко работела како илустратор во Загреб Филм, во Студиото за цртани филмови.

Својата пејачка кариера ја започнала во 1958 година во Љубљана со настап со ревискиот оркестар на Бојан Адамич, по што станала едно од најпрепознатливите имиња на југословенската музичка сцена од тоа време.

Редовно настапувала на големи фестивали на поп музика, како што се Загрепскиот фестивал, Мелодија Јадран и Белградска пролет, градејќи опус исполнет со џез, свинг, француска шансона и поп. Нејзиниот репертоар вклучувал поп и џез, а веќе во текот на 1960-тите години стекнала голема популарност и критички признанија.

Меѓу нејзините најпознати песни се „Љубов или шега“, „Очи“, „Збогум“, „Памтим само сретне дане“, „Што е љубов“, „За мене е среќа“, „Надеж“ и „Храбри луѓе“.

За време на нејзината богата кариера, таа снимила голем број албуми и синглови и соработувала со врвни композитори и музичари. Нејзините уметнички достигнувања се потврдени со бројни награди, вклучувајќи неколку награди „Порин“: во 2002 година за најдобра џез изведба, во 2003 година за албум на годината, најдобар женски вокал, најдобар поп албум и најдобра вокална соработка, а во 2006 година ја доби наградата „Порин“ за животно дело.

Габи Новак често се нарекува прва дама на хрватската поп музика и ќе биде запаметена по нејзиниот префинет вокален израз, сугестивни интерпретации и трајно влијание врз хрватската музичка сцена.