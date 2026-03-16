Белгискиот премиер Барт де Вевер е критикуван откако повика на нормализација на односите на Европската Унија со Русија за да се врати пристапот до евтина енергија

Во интервју за белгискиот весник „Л’Ехо“, Де Вевер рече дека ЕУ треба да постигне договор со Москва.

„Губиме на сите фронтови, мора да го завршиме конфликтот во интерес на Европа“, рече тој. Додаде дека Европа треба да ги зајакне своите одбранбени капацитети, но во исто време да ги обнови односите со Русија, објави „Гардијан“.

„Треба да се вооружиме, а во исто време да ги нормализираме односите со Русија и да го вратиме пристапот до евтина енергија. Тоа е пристап на здрав разум. Во приватни разговори, европските лидери ми велат дека сум во право, но никој не се осмелува јавно да го каже тоа“, рече Де Вевер.

Тој, исто така, оцени дека би било можно воено да се победи Русија само со „стопроцентна поддршка од САД“, додавајќи дека Вашингтон понекогаш е поблизок до рускиот претседател Владимир Путин отколку до украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Неговите изјави беа брзо модерирани од белгискиот министер за надворешни работи Максим Прево.

„Русија одбива да дозволи европско учество на преговарачката маса и инсистира на максималистички барања“, рече Прево. Тој додаде дека разговорите за нормализација во овој момент би можеле да се разберат како знак на слабост.

„Додека ова продолжува, разговорите за нормализација ќе се сметаат за знак на слабост што би го поткопало европското единство, кое ни е потребно повеќе од кога било“, рече тој.

Слично предупредување дојде и од Литванија. Министерот за надворешни работи на земјата, Кестутис Будрис, потсети на барањата што ги постави Русија во 2021 година, непосредно пред инвазијата на Украина, вклучително и повлекувањето на силите на НАТО од земјите што се приклучија на алијансата по 1997 година, вклучувајќи ги Полска и балтичките држави.

Будрис рече дека Европа мора да „собере сила“ пред преговорите, истакнувајќи ја можноста за користење на замрзнати руски средства, кои во голема мера се наоѓаат во Белгија.

Де Вевер и претходно беше во спротивност со мејнстримот на европската политика. Тој се спротивстави на користењето на замрзнатите руски средства за помош на Украина, предупредувајќи дека Белгија би можела да го сноси финансискиот ризик во случај на судски спор.

Ставот за обновување на енергетските врски со Русија, исто така, е во спротивност со енергетската политика на ЕУ. Унијата одлучи постепено да го укине увозот на руски гас и нафта до 2027 година.

Европскиот комесар за енергетика, Ден Јергенсен, изјави дека ЕУ мора да истрае во овој план.

„Предолго сме зависни од руската енергија, што му овозможи на Путин да ја користи енергијата како алатка за притисок“, рече тој, додавајќи дека повторувањето на таквата зависност би било грешка.