Барселона потпиша со џин од 210 сантиметри: Има само 13 години, но веќе е чудо од играч

13/08/2025 11:29

Барселона не сака млади таленти само во фудбалот, клубот од Каталонија размислува и за иднината кога е во прашање кошарката. Затоа Мохамед Дабоне се приклучи на првиот тим со само 13 години. Сепак, многумина се сомневаат во веродостојноста на информациите за момчето од Буркина Фасо бидејќи неговата висина веќе достигнува 210 сантиметри.

Дабоне сè уште нема 14 години (ќе наполни во октомври), тој беше многу важен играч за Барселона во селекцијата до 16 години. Поради игрите што ги играше, а особено поради неговите физички способности, Барселона одлучи да го продолжи договорот на 13-годишниот кошаркар. Идејата е момчето од Буркина Фасо да тренира со првиот тим во текот на целата сезона.

Освен Дабоне, во првиот тим беше додаден и Саџон Кеита. Идејата за Барселона е, секако, инвестиција во иднината на овој клуб, но и еден од начините да се спречи постојано растечкиот одлив на таленти кон НЦАА лигата, која нуди повеќе од привлечни понуди за млади таленти (образование, плата и спорт).

Во Мини Купот на АЦБ минатата сезона, Дабоне забележа неверојатна статистика, беше прогласен за најдобар играч на натпреварот против Реал Мадрид кога постигна 22 поени, 26 скока и сето тоа со индекс на корисност од 48. Против истиот клуб, само на турнирот „Виља де Ла Оротава“, кошаркарот од Буркина Фасо постигна 31 поен, запиша 19 скока, четири блокади и индекс на корисност од 45.

Неговата игра не само што доби на важност оваа година, додека беше уште помлад, на турнирот „Лукемија Фондација“ во 2023 година, тој постигна 25 поени, 14 скока, шест блокади и имаше индекс на корисност од 40 во финалето против Реал.

Поврзани содржини

Одбојкарите вечерва во Атина ќе ги измерат силите со Грција
Нејмар доби второ дете со манекенката: Ја изневери 92 пати, но таа му прости
Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите
Енрике прогласен за најдобар тренер во Европа во изборот на ЕСПН
Моника Селеш објави дека ја има невролошката болест мијастенија гравис
Сабаленка постави рекорд во Опен ерата за најмногу освоени тај-брејкови во една сезона
Хаос на турнирот во Синсинати, пожар избувна среде натпреварите: Тенисерите беа веднаш отстранети од теренот
Роналдо се сврши по 8 години врска, Џорџина го покажа масивниот прстен

Најчитани