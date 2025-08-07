Барселона ќе добие нов капитен

07/08/2025 07:50

Голманот на Барселона, Марк-Андре тер Штеген, ќе ја изгуби капитенската лента на барање на раководството на клубот.

Како што објави „3Cat“, на главниот тренер Ханс-Дитер Флик му било кажано дека е потребно да се назначи нов капитен како дисциплинска мерка против 33-годишниот Германец.

Голманот одбил да потпише извештај за повреда која требало да се достави до медицинската комисија на Ла Лига. Клубот сакал да регистрира нов играч користејќи клаузула во прописите, но за тоа е потребна потврда дека на повредениот ќе му бидат потребни најмалку 4 месеци за да закрепне.

Тер Штеген брани за Барселона од 2014 година. Тековниот договор на играчот е до 2028 година. Во сезоната 2024/25, тој беше на голот девет натпревари во сите натпреварувања и прими 11 гола.

Поврзани содржини

Новата фудбалска сезона во Македонија ќе стартува со ВАР системот
Зидан ќе ја предводи Франција по СП 2026
Навивачите на Шкендија со националистички скандирања за Голема Албанија и Илирида за време на натпреварот со Карабах
Шкендија шансата во ЛШ ќе ја бара на реваншот со Карабах во Баку
Ѓоковиќ на US Open во сосема поинаква опрема: Најдобриот на сите времиња ги изненади сите со ново издание
ФИБА отвори истрага против кошаркарската федерација за навивањето во Куманово
Ѓоковиќ по Торонто ќе го „прескокне“ и Синсинати
Вардар ја одреди цената на влезниците за дербито со Пелистер

Најчитани