Барселона ќе добие нов капитен

Голманот на Барселона, Марк-Андре тер Штеген, ќе ја изгуби капитенската лента на барање на раководството на клубот.

Како што објави „3Cat“, на главниот тренер Ханс-Дитер Флик му било кажано дека е потребно да се назначи нов капитен како дисциплинска мерка против 33-годишниот Германец.

Голманот одбил да потпише извештај за повреда која требало да се достави до медицинската комисија на Ла Лига. Клубот сакал да регистрира нов играч користејќи клаузула во прописите, но за тоа е потребна потврда дека на повредениот ќе му бидат потребни најмалку 4 месеци за да закрепне.

Тер Штеген брани за Барселона од 2014 година. Тековниот договор на играчот е до 2028 година. Во сезоната 2024/25, тој беше на голот девет натпревари во сите натпреварувања и прими 11 гола.