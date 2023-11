Барби стана поп-ѕвезда: Кукла со ликот на Мараја Кери

Сè што сакам за Божиќ е … кукла Барби со ликот на Мараја Кери?

Mattel во петокот рано наутро објави дека создал кукла налик на добитничката на Греми и самонаречена „кралица на Божиќ“ токму на време за претстојната турнеја „Merry Christmas One and All“ на поп-ѕвездата.

„Сон кој се случува еднаш во животот е да имам своја Барбика“, рече Кери во изјавата. „Кога би можел да се вратам и да си кажам на моето девојче дека еден ден, би направила Барбика по мојот лик, мислам дека таа ќе се воодушеви!

Куклата ќе се продава за 75 долари.

„Се надевам дека сите колекционери и обожаватели насекаде уживаат во празничната сезона и се надевам дека Мараја Барби ќе биде прекрасно дополнување на неа“, рече Кери.

Куклата Мараја Кери Барби го прикажува препознатливиот стил и гламурот на прославената вокалистка во празничен ансамбл, според Mattel. Куклата ја доловува суштината на празничната сезона со светкава црвена тоалета . Кадравата коса на куклата, блескавите сребрени додатоци и соодветните црвени потпетици го комплетираат изгледот.

Мараја Кери е широко призната како една од најпознатите соло артисти на сите времиња. Таа е позната по нејзината божиќна химна која е на врвот на топ листите, „All I Want for Christmas is You“, нејзината најуспешна песна до сега. Песната постигна неверојатна пресвртница минатата година, достигнувајќи една милијарда стримови само на Spotify.