Балканскиот рис повторно фотографиран во Националниот парк “Шебеник”

Тирана – Балканскиот рис (Lynx lynx balcanicus) по подолг период повторно е фотографиран во Националниот парк „Шебеник” од страна на вработените во Управата за заштитени подрачја во Елбасан.

Националната агенција за заштитени подрачја објави дека преку поставените камери, идентификација на траги на терен и континуирани набљудувања од страна на специјалисти, било можно да се фотографира и документира, со што се потврдува неговото присуство во природните живеалишта на паркот.

„Присуството на балканскиот рис во овој парк, исто така, докажува дека овој вид продолжува да ги проширува своите живеалишта низ целата земја, благодарение на методите за зачувување и зачувување“, наведува агенцијата.

Националниот парк „Шебеник”, кој се граничи со планината Јабланица, кај Струга, за национален парк е прогласен во 2008 година и е дел од областа Голо Брдо, административна единица Стеблево.