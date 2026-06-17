Балетската претстава „Госпоѓа Бовари“ вечер на сцената на НОБ

Балетската претстава во два чина „Госпоѓа Бовари“, според романот на Гистав Флобер, ќе биде изведена вечер од 20 часот на сцената на Националната опера и балет.

-Балетот ја прикажува внатрешната борба на жената меѓу копнежот по страст и слобода, и стегите на општествените норми – тема која останува актуелна и денес. Госпоѓа Бовари“ е балетска интерпретација на едно од најзначајните дела на светската книжевност. Преку внимателно избрана музика, впечатлива кореографија и визуелно раскошна сценска поставка, претставата ја следи емотивната и психолошка драма на Ема Бовари – жена растргната меѓу сопствените соништа, страсти и ограничувањата на средината во која живее. Со современ сценски пристап и силна уметничка експресија, оваа постановка нуди длабоко и возбудливо театарско искуство за публиката, соопшти НОБ.

Диригент на претставата е гостинот од Ерменија, Едуард Амбарцумјан, кореографијата е на Виктор Ишчук од Украина, кој, како што посочува НОБ, со прецизен и суптилен современ израз го доловува духот на 19 век и емотивната комплексност на главниот лик.

-Музичката подлога е составена од дела на Камиј Сен-Санс, Морис Равел, Жил Масне, Феликс Менделсон и Георг Фридрих Хендл, со сценографија и костимографија на Андреј Злобин и Гана Ипатиева (Украина). Светло-дизајнот е на Милчо Александров, концерт-мајстор е Јане Бакевски, пијанист – Андреја Наунов, а менаџер на проектот е Киро Павлов. Во насловната улога на Ема Бовари ќе настапи примабалерината Марија Кичевска-Шокаровска, во улогата на Шарл Бовари – Франциско Хименез Руиз, а во улогата на Родолф Буланже – Балаж Лочеи. Во останатите улоги настапуваат Дмитро Чеботар, Ендру Кук и Ангела Богатинова, заедно со солистите, балетскиот ансамбл и оркестарот на Националната опера и балет, се наведува во најавата за балетската претстава.