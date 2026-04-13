Азиски берзи: Индексите паѓаат откако Трамп се закани дека ќе го блокира Ормускиот теснец

Азиско-пацифичките пазари тргуваа со пад во понеделникот, бидејќи инвеститорите ја проценуваат американската поморска блокада на иранските пристаништа откако разговорите меѓу Вашингтон и Техеран не доведоа до договор за прекин на конфликтот на Блискиот Исток.

Прекинот на разговорите за време на викендот во Исламабад повторно ги разгоре загриженостите дека војната меѓу САД и Иран ќе трае подолго отколку што се плашеше, што доведе до повисоки цени на нафтата што ќе продолжат да влијаат врз економиите низ целиот свет.

Цените на суровата нафта пораснаа во неделата откако разговорите завршија без договор и САД презедоа мерки за блокирање на сообраќајот на иранските пристаништа. Средната сурова нафта од Западен Тексас скокна за 8,54% на 104,82 долари за барел до 23:45 часот по источно време. Цената на суровата нафта од Брент порасна за 7,27% на 102,51 долари за барел.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, наводно, размислува за продолжување на воздушните напади врз Иран, според „Волстрит џурнал“. Трамп се согласи на двонеделен прекин на огнот во вторникот во замена за тоа Техеран да им дозволи на бродовите да минуваат низ теснецот. Претходно се закани дека ќе ги бомбардира сите мостови и електрани во Иран.

Индексот Nifty 50 на Индија беше најлошиот главен азиски индекс, со пад од речиси 2%.

Јапонскиот Nikkei 225 падна за 1,09%, додека Topix падна за 0,67%. Јужнокорејскиот Kospi падна за 1,26%, додека Kosdaq со мала капитализација порасна за 0,26% во нестабилното тргување. Во Австралија, S&P/ASX 200 падна за 0,53%.

Индексот CSI300 на континентална Кина падна за 0,12%, додека индексот Hang Seng на Хонг Конг ги продолжи раните загуби и падна за 1,22%.