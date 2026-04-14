Артемис 2 чинеше повеќе од половина од годишниот буџет на Европската вселенска агенција

Мисијата Артемис II беше успешна. Четирите астронаути прелетаа околу другата страна на Месечината и се вратија дома со она што НАСА го нарече совршено слетување во Тихиот Океан. Вселенското летало Орион се покажа брилијантно, а сликите што ги направија астронаутите возбудија нова генерација за можностите за вселенско патување.

Но, дали ова значи дека денешните деца, фасцинирани од Артемис, ќе можат да живеат и работат на Месечината? Можеби дури и да одат на Марс? Ова се прашања на кои научниците не можат да дадат јасен одговор. Слетувањето на Месечината беше релативно лесно. Тешката работа е пред нас. Екипажот собори низа рекорди, при што Виктор Гловер стана првиот Афроамериканец, Кристина Кох првата жена, Џереми Хансен првиот Канаѓанец, а командантот Рид Вајзман најстарата личност што патувала надвор од ниската Земјина орбита.

Тие исто така достигнаа рекордни 252.756 милји од Земјата, надминувајќи го Аполо 13 во 1970 година. Кога Армстронг и Олдрин слетаа на Месечината во 1969 година, многумина претпоставија дека ова е само почеток на редовните патувања таму.

Целта е да се изгради лунарна база

Тоа не се случи затоа што Аполо не е роден од љубов кон истражувањето, туку е дете на Студената војна. И кога таа цел беше постигната, Конгресот ја затвори програмата. Само неколку години по познатиот „џиновски чекор за човештвото“, оценките за мисиите нагло паднаа, трошоците скокнаа, а идните летови беа откажани.

Овој пат, вели НАСА, амбициите се различни. Администраторот Џаред Исакман рече дека Артемис 2 „не е само уште една мисија, тоа е почеток на враќање на Месечината, не само за посета, туку со цел да се изгради лунарна база и да се постават темелите за првите мисии со екипаж на Марс“.

Следниот екипаж, додаде тој, „започнува подготовки за враќање на површината на Месечината и изградба на база. Никогаш повеќе нема да ја напуштиме Месечината“. Планот е амбициозен. Артемис 3 тестира спојување со комерцијални вселенски летала за слетување во орбитата кон средината на 2027 година.

„Звучи како научна фантастика“

Артемис 4 е закажан за првото слетување со екипаж на почетокот на 2028 година, а Артемис 5 би започнал со изградба на лунарна база подоцна истата година, со цел една лунарна мисија годишно. „Звучи како научна фантастика“, вели Јозеф Ашбахер, генерален директор на Европската вселенска агенција. „Но, лунарната економија ќе се развива. Ќе биде потребно време, но ќе се развива“, рече тој.

За астронаутите дури и да стапнат на површината, НАСА има потреба од функционални вселенски летала за слетување. Ги ангажираше од две приватни компании: 115 стапки високиот вселенски брод на SpaceX и покомпактниот Blue Moon Mark 2 на Blue Origin.

И двата проекти значително доцнат со распоредот. Според извештајот од 10 март од Канцеларијата на генералниот инспектор на НАСА, SpaceX заостанува најмалку две години, а Blue Origin заостанува осум месеци, при што речиси половина од техничките проблеми од прегледот на дизајнот во 2024 година сè уште не се решени.

„Ако полнењето гориво е тешко на лансирната рампа, тоа ќе биде уште потешко во орбитата“

Новите модули мора да носат опрема, возила под притисок и рани компоненти на идната база, маса што бара огромни количини гориво, многу повеќе отколку што може да носи една ракета. НАСА планира да го складира горивото во орбитално депо, исполнето со повеќе од десетина одделни летови на танкери. „

Од физичка гледна точка, има смисла“, вели д-р Симеон Барбер, вселенски научник на Отворениот универзитет во Британија. „Но, ако полнењето гориво е тешко на лансирната рампа, тоа ќе биде уште потешко во орбитата“, додаде тој. Дури и враќањето дома не беше без свои неизвесности.

Капсулата Орион влезе во атмосферата со 25.000 милји на час со топлински штит за кој НАСА веќе знаеше дека има недостатоци, откако ги откри по првата Артемис во 2022 година, кога заштитниот материјал се распадна на парчиња наместо постепено да се топи. Неговата замена ќе ја одложи мисијата за 18 месеци, па НАСА ја прилагоди траекторијата на враќање.

Вистинската голема цел останува Марс.

Се исплати, екипажот безбедно се врати. Но, самиот администратор на НАСА призна дека овој пристап „не е вистинскиот начин да се оди долгорочно“. Рокот 2028 година за првото слетување не е само техничка цел, туку се совпаѓа со мандатот на Трамп.

Исакман нагласи дека претседателот му дал „мандат на првиот ден да оди на Месечината, да изгради лунарна база и да ги постави темелите за американските астронаути еден ден да постават знаме на Марс“. Независните аналитичари не веруваат дека тој рок е реалистичен, но Конгресот го финансира со милијарди затоа што сериозен конкурент е на хоризонтот.

Кина планира да слета на Месечината околу 2030 година, со поедноставен пристап и без сложено полнење гориво во орбитата. Вистинската голема цел останува Марс. Елон Маск зборува за 1930-тите, експертите за 1940-тите. Самото патување, од седум до девет месеци низ космичко зрачење, без шанси за спасување, далеку ги надминува сите предизвици на лунарната мисија.

Овој единствен лет чинеше повеќе од половина од целиот годишен буџет на Европската вселенска агенција

Еуфоријата околу Артемис 2 се судира со студената пресметка. „Оваа ракета требаше да се лансира во 2016 година и чинеше две милијарди долари“, вели Кејси Драјер, главен аналитичар вo шармот за вселенска политика на Планетарното друштво, најпочитуваниот тинк-тенк поврзан со вселенските прашања. „Сега чини околу пет милијарди, десет години по тој рок“, додаде тој.

Развојот на ракетата SLS и капсулата Орион досега чинеше повеќе од 44 милијарди долари, а вкупниот буџет на програмата до Артемис 5 надминува сто милијарди. За споредба, овој еден лет чинеше повеќе од половина од целиот годишен буџет на Европската вселенска агенција.

Драјер се плаши дека светската криза едноставно ќе ги проголта тие пари, бидејќи само Америка, преку јавно-приватно партнерство со милијардери, може да финансира проект од ваков обем. Процесот е во тек и има моментум. Дали ќе има доволно за да стигне до површината на Месечината, а потоа и до Марс, е прашање на кое никој нема одговор во моментов.