Апелацискиот суд ја укина казната доживотен затвор за убиецот на мајка си

18/06/2026 14:41

 

Апелацискиот суд од Штип ја укина пресудата казна доживотен затвор за штипјанецот Стојанче Зарков, кој лани со нож ја убил сопствената мајка. На Зарков повторно ќе му се суди во Основниот суд во Штип, потврдија за МИА од судот. 

Зарков, кој почнал да ја издржува казната во затворот, сега по оваа одлука повторно ќе се врати во притворски оддел. 

Инаку во февруари годинава на Зарков му беше изречена казна доживотен затвор, бидејќи лани на 8 август во раните утрински часови ја уби својата 84 – годишна мајка Марија Заркова. Убиството го извршил во семејниот дом, со нож, по што се јавил на бројот за итни повици. Судечкиот судија, Сашко Георгиев, во Основниот суд во Штип при изрекување на пресудата рече дека станува збор за најтешко кривично дело убиство, а заштитата на човековиот живот има апсолутен карактер и животот е природно човеково право. Според архивата на судот, Зарков во три наврати е суден за сторени кривични дела семејно насилство.

Поврзани содржини

Педест и две годишник од Крива Паланка починал при извршување работни задачи, телото на обдукција
Брат пронашол 72-годишник од Зелениково на нива прегазен од мотокултиватор
Поднесена кривична пријава за опожарувањето на дипломатските возила во Скопје
Ѝ го дале бебето да го причува, а кога не се вратиле, го оставила на клупа во Шутка
Мобилен царински тим спречи криумчарење на златен накит вреден 1,5 милиони денари
Возилата пред бугарската амбасада ги запалил 44-годишник од Скопје. Приведен е
Дваесетгодишник од Октиси се удавил во Охридско Езеро кај „Машка плажа“ во Струга
Четири пожари во Куманово за еден ден

Најчитани