Анонимуси пратија нова порака до Вучиќ: „Каде си Путинова кукло?“

Хакерската група Анонимуси пратија нова порака до српскиот претседател Александар Вучиќ. Анонимуси ја известија јавноста дека мнгоу се ангажирани и дека собрале меил адреси на стотици функционеи од различни министерства. Својата порака ја завршија со прашање до Вучиќ: „Еј, Путинова кукло, каде си? Уште со кучињата?!“, пишува Нова.рс

Анонимуси веќе кон крајот на декември една своја објава на Твитер ја посветија на Вучиќ. Тогаш објавија и видеозапис во кој покрај навредите и заканите зборуваат за случувањата на Косово.

JUST IN: The #Anonymous collective leaked the email addresses of hundreds of Serbian government officials in various ministries. #OpSerbia engaged.

Link: https://anonfiles[.]com/Jct6DdQ1y1/SerbianGOVEmailLeaks_rar

Hey, Putin's puppet, where are you? With the dogs, yet?! pic.twitter.com/v4T9aH3Ust

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) January 8, 2023