Српските автопати како руски рулет: Дали возењето во спротивна насока е ТикТок предизвик или фатална грешка?
Заминаа за Словенија преку апликација за транспорт, а во близина на Рума отидоа во смрт.
Црн понеделник на новиот автопат Шабац-Рума. Во страшен директен судар што се случи вчера околу 13 часот, четири лица го загубија животот, додека лекарите од белградскиот Итен центар се борат за животот на младиот В.М. (22). Билансот на несреќата е морничав, а деталите што излегуваат на виделина по истрагата се уште пострашни.
Трагедијата можеше да се предвиди само неколку минути порано. Во 12:57 часот, во локалната група за следење на сообраќајот преку Viber осамна драматично предупредување:
„Автопат кај Шабац до Рума, човек вози во спротивна насока со 130 на час, внимавајте! Темно сив „форд!“
За жал, судбината сакаше во тој момент, движејќи се според прописите, црн „голф“ полн со млади луѓе да му се најде на патот на оној кој возеше во спротивна насока. Судирот беше неизбежен и толку силен што автопатот беше посеан со расфрлани делови од автомобилите.
Возачот на „голфот“, М. П. (24) од Поцерски Добриќ, беше однесен во болницата во Сремска Митровица со тешки повреди на градниот кош. Иако лекарите се обидуваа да го реанимираат со часови, тој стана четвртата жртва на оваа невидена несреќа.
Единствениот преживеан, 22-годишен млад човек, беше транспортиран со возила под ротација во Белград. Тој моментално е во критична состојба, а апел за доброволни дарители на крв веќе се шири на социјалните мрежи.
Очевидци кои се нашле на местото на настанот велат дека никогаш нема да ја заборават сцената. „Моторите испаднаа од нивните автомобили и одлетаа десетици метри подалеку. „фордот“ буквално го изора асфалтот пред да се судри. Немаше сопирање, само страшен тресок“, вели еден од возачите кои за малку избегнаа судир.
Пожарникарите поминаа часови сечејќи го лимот за да ги извлечат телата на жртвите. Истрагата ќе утврди дали возачот на „фордот“ намерно влегол во спротивна насока или станува збор за фатална грешка при влегувањето во новиот дел од автопатот.
Од човечки фактор до неисправна сигнализација
По најновата трагедија во близина на Рума, јавноста повторно е изненадена од морничавиот тренд што сее смрт на домашните автопати.
Додека полицијата ги утврдува деталите за несреќата во која е вклучен возачот на „форд“, експертите предупредуваат дека од човечкиот фактор до неисправната сигнализација, линијата помеѓу грешката и трагедијата никогаш не била потенка.
Трагичната несреќа во близина на Рума е само најновата во низата инциденти што укажуваат на алармантно зголемување на бројот на возила што се движат во спротивна насока на најбрзите делови од земјата. Иако полицијата брзо спроведе истрага, прашањето што останува во јавноста не е само како, туку и зошто ваквите ситуации се повторуваат и покрај строгите казни и жалби.
Хроника на ужасот
Оваа несреќа не е изолиран инцидент, туку дел од мрачен тренд што стана секојдневна појава на социјалните медиуми и во полициските билтени во текот на изминатите две години:
Септември 2023: Шокантно видео од запален „фиат пунто“ на автопатот „Милош Велики“ ја обиколи Србија. Возачот, откако возел во спротивна насока, починал во пламен по челен судир.
Декември 2023: Неколку директни судири беа забележани на кружни текови во близина на Нови Сад, предизвикани од дезориентација на возачот и проблеми со навигациските системи.
Мај 2024: На кружниот пат околу Белград, во тунелите, беа забележани низа снимки од камиони и автомобили во спротивна насока. Само со чиста среќа и трезвеност на другите возачи беа избегнати жртвите.
Три клучни фактори за возење во спротивна насока?
Експертите за безбедност во сообраќајот посочуваат дека причините за овој феномен можат да се поделат во три критични категории:
Човечкиот фактор и „TikTok предизвиците“: Покрај заморот и алкохолот, постои сè поприсутно сомневање за свесно кршење на прописите заради „докажување“ на социјалните мрежи. Опасните предизвици станаа закана што оди подалеку од обичната невнимателност.
Застарена сигнализација: Иако на одредени делници се поставени дополнителни знаци, многу раскрсници сè уште немаат таканаречени предупредувачки светла „STOP-BUM“ кои се стандардни во Европа. Овие системи визуелно го предупредуваат возачот штом се обиде да влезе во погрешна лента.
Дигитална конфузија: Новоизградените делници честопати не се ажурирани во постариот софтвер за навигација. Возачите кои слепо се потпираат на уредите честопати се доведуваат до погрешни, фатални врски.
„Истрагата за несреќата кај Рума ќе утврди дали возачот на „фордот“ намерно влегол во својата смрт или станува збор за трагична дезориентација“, наведуваат неофицијални извори од истрагата.
Можат ли построги мерки да ги спречат смртните случаи?
Иако јавноста бара итно поставување дополнителна сигнализација и посилна контрола на камерите на раскрсниците, останува апелот до возачите да бидат максимално внимателни во услови на намалена видливост и на нови делници.
Казната за возење во спротивна насока е драстична, но во случаи како оној на „Милош Велики“, тоа останува во сенка на неповратно изгубените животи. Патиштата на Србија стануваат полигон за руски рулет.