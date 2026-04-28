Српските автопати како руски рулет: Дали возењето во спротивна насока е ТикТок предизвик или фатална грешка?

Заминаа за Словенија преку апликација за транспорт, а во близина на Рума отидоа во смрт.

Црн понеделник на новиот автопат Шабац-Рума. Во страшен директен судар што се случи вчера околу 13 часот, четири лица го загубија животот, додека лекарите од белградскиот Итен центар се борат за животот на младиот В.М. (22). Билансот на несреќата е морничав, а деталите што излегуваат на виделина по истрагата се уште пострашни.

Трагедијата можеше да се предвиди само неколку минути порано. Во 12:57 часот, во локалната група за следење на сообраќајот преку Viber осамна драматично предупредување:

„Автопат кај Шабац до Рума, човек вози во спротивна насока со 130 на час, внимавајте! Темно сив „форд!“

За жал, судбината сакаше во тој момент, движејќи се според прописите, црн „голф“ полн со млади луѓе да му се најде на патот на оној кој возеше во спротивна насока. Судирот беше неизбежен и толку силен што автопатот беше посеан со расфрлани делови од автомобилите.

Возачот на „голфот“, М. П. (24) од Поцерски Добриќ, беше однесен во болницата во Сремска Митровица со тешки повреди на градниот кош. Иако лекарите се обидуваа да го реанимираат со часови, тој стана четвртата жртва на оваа невидена несреќа.

Единствениот преживеан, 22-годишен млад човек, беше транспортиран со возила под ротација во Белград. Тој моментално е во критична состојба, а апел за доброволни дарители на крв веќе се шири на социјалните мрежи.

Очевидци кои се нашле на местото на настанот велат дека никогаш нема да ја заборават сцената. „Моторите испаднаа од нивните автомобили и одлетаа десетици метри подалеку. „фордот“ буквално го изора асфалтот пред да се судри. Немаше сопирање, само страшен тресок“, вели еден од возачите кои за малку избегнаа судир.

Пожарникарите поминаа часови сечејќи го лимот за да ги извлечат телата на жртвите. Истрагата ќе утврди дали возачот на „фордот“ намерно влегол во спротивна насока или станува збор за фатална грешка при влегувањето во новиот дел од автопатот.