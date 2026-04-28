Грчки министри против Ковеси, ја обвинија дека користи тактики од времето на Чаушеску

АТИНА — Десничарската владејачка партија во Грција тргна во офанзива против главната европска обвинителка Лаура Ковеси во врска со нејзината истрага за масовниот корупциски скандал во Атина во кој се вклучени стотици милиони евра од земјоделските фондови на ЕУ.

Членовите на конзервативната партија Нова демократија на премиерот Киријакос Мицотакис се тесно поврзани со истрагата на Канцеларијата на европскиот јавен обвинител (EPPO), а неколку министри и заменик-министри веќе беа принудени да дадат оставка. Во последните денови, политичарите од Нова демократија реагираа многу поагресивно на случајот, честопати упатувајќи многу лични напади врз Ковеси и нејзината истрага. Тие ги критикуваа нејзините случаи како „смешни“ и – бидејќи е Романка – ја обвинија дека ги користи тактиките на комунистичката полициска држава на Николае Чаушеску. Министерот за здравство Адонис Георгијадис нагласи дека Атина има „суверено право“ да се повлече од соработката со европскиот јавен обвинител со седиште во Луксембург во иднина, велејќи дека таа ја вршела својата работа „многу лошо“.

„Пристапот што го усвои ЕППО ми остава впечаток за организирано и целно политичко мешање и покренува сериозни прашања во мојот ум за тоа дали бевме во право што ја поддржавме оваа институција“, напиша Георгијадис во долг пост на X.

Заменик-министерот за миграција и азил Софија Вултепси се обиде да ја прикаже Ковеси како обликувана од режимот на Чаушеску, кој падна во 1989 година, осврнувајќи се на употребата на „информатори“ – навидум правејќи паралела со информаторите во грчкиот случај за корупција.

„Тие доаѓаат од земја без традиција за поделба на власта“, изјави таа за телевизијата СКАЈ. „Под Чаушеску, децата беа принудени да ги кодошат своите родители… Не сакам правда во стилот на Чаушеску во Грција.“

Мицотакис беше потивок во своите критики, но алудираше на политичка агенда жалејќи се на „селективни протекувања“ поврзани со случајот.

Скандалот со земјоделските средства што ја потресе Атина се фокусира на многу Грци кои неправилно добивале земјоделски субвенции за земјиште што не го поседувале или за земјоделска работа што не ја работеле. Повеќегодишната измама беше предмет на истрага на ПОЛИТИКО минатата година. Во срцето на случајот е ОПЕКЕПЕ, политички поврзаната државна организација одговорна за распределба на средствата од ЕУ.

Грчкиот парламент во средата гласаше за укинување на имунитетот на 13 пратеници на Нова демократија поради нивната наводна вмешаност во скандалот. Сите пратеници се бранеа, велејќи дека сакаат нивниот имунитет да биде укинат за да можат да ги исчистат своите имиња. Тие ги нарекоа обвиненијата против нив неосновани.

Корупцијата како начин на живот

Зборувајќи на годишниот Делфи форум во четврток, Ковеси ги отфрли критиките од политичарите на Нова демократија и го бранеше својот тим во Грција.

„Мислам дека целата оваа врева е обид да се префрли дискусијата од вистинската тема“, рече таа, додека Георгијадис ја гледаше од првиот ред.

„Главната тема овде е што навистина се случи во ОПЕКЕПЕ и кој е одговорен за што. ОПЕКЕПЕ е акроним за корупција, непотизам и клиентелизам… Тие се дефинирани како кривично дело во грчкиот закон и во речиси сите други членки на ЕУ. Никој во светот нема да нè убеди дека овие категории се дел од описите на работните места на политичарите, овде во Грција или некаде во ЕУ. Уморена сум од слушање: Вака ги правиме работите овде во Грција. Навистина? Не мислам така“, продолжи таа, додавајќи дека добива писма за поддршка од Грци – вклучително и еден од земјоделец кој рекол дека не може да добива субвенции затоа што не познава никого на политичко ниво.

„Кога добивате вакви писма, не можете да верувате дека грчкиот народ ја прифаќа корупцијата како начин на живот“.

Ковеси потврди дека добила и жалби во врска со злоупотреба на средства во здравствениот сектор.Како одговор на отворено изразените закани од Георгијадис дека мандатите на некои од нејзините обвинители во канцеларијата во Атина, кои истекуваат за неколку месеци, нема да бидат обновени, таа тврдеше дека сите несогласувања би можеле да се решат на Европскиот суд на правдата.

„Која е причината да не се обнови нивниот мандат? … Кој има интерес да ги отстрани овие обвинители од случаите, од EППО, додека тие завршија извонредна работа?“

Георгијадис, исто така, ја нападна Попи Папандреу, една од обвинителките на ЕУ во случајот, додека даваше интервју за телевизискиот канал Action24, тврдејќи дека таа „уценува за да ѝ се продолжи мандатот“.

Според службено лице запознаено со дискусиите, Ковеси го покрена прашањето за обновување на мандатот во канцеларијата на EППО во Атина за време на состанокот со министерот за правда Јоргос Флоридис во Атина во средата, но тој рече дека не е надлежен за ова прашање.

Повик за брза акција

Истрагата на EППО испратена до грчкиот парламент содржи прислушувани разговори меѓу пратеници, министри и нивни соработници, како и службеници од ОПЕКЕПЕ. Разговорите се чини дека вклучуваат политичари кои бараат услуги при распределбата на земјоделските средства – и флексибилен пристап кон контролите – на начини што би ги задоволиле клучните бази на гласачи. Досиејата за случајот испратени до парламентот се однесуваат само на наводни злосторства извршени во 2021 година, додека истрагата за 2022-2025 година продолжува.

„EППО е почитуван и си ја врши својата работа, но селективните протекувања на информации и истрагите што пристигнуваат во парчиња не се оправдани“, рече Мицотакис пред парламентот. „Едно е пратеник да се интересира за граѓанин што доаѓа во неговата канцеларија, а сосема друго кога е докажано кривично дело“.

Тој го повика ЕППО да ја забрза истрагата и најави нова законска акција за да се обезбеди брзо решавање на постапките во кои се вклучени политички личности.

Ковеси ја призна потребата од брзина, но нагласи дека нејзините ресурси се ограничени, со само еден полицаец и двајца обвинители во случајот, кои мора да разгледаат илјадници документи и да слушнат стотици прислушувани разговори. Таа додаде дека обезбедила уште една обврска од грчките власти за зголемување на ресурсите во канцеларијата во Атина. (Политико)