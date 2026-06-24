Анеке Брaсинга, лауреат на „Златен венец“: СВП имаат одек што трае долго по фестивалот

Холандската поетеса Анеке Брасинга, добитничка на највисокото признание „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата денеска на прес-конференција изрази задоволство што се вброи во редот на најзначајните светски творци, добитници на наградата.

„Бев многу трогната од тоа внимание. Јас сум првиот холандски поет што ја добива оваа награда и тоа ми претставува голема чест. Со тоа се оддава почит на холандската поезија. Холандскиот јазик се зборува во една многу ограничена област. Многу поети од други култури се пренесени на холандски јазик: Данте, Шекспир, Чехов… Како мал јазик, ние секогаш се храневме од она што се создаваше на другите јазици и тоа е една од двете причини зошто бев преведувач. Таква една размена дава одредена космополитска слобода, налик на Еразмус и Спиноза и многу други“, рече Брасинга.

Поетските фестивали, како Струшките вечери на поезијата, според неа, имаат свој одек дури и многу подоцна откако ќе престанат самите настани.

„Тоа е метафора. Поезијата е сама по себе метафора на взаемното разбирање кое што оди понатаму од рационалното, до сочувството, до почитувањето во однос на сите наши борби, надвор и во нас. Секој израз е показ на нашата свест, како човечки суштества, на универзалниот јазик кој е нужен за опстанокот на цивилизацијата. И многу сум благодарна што учествувам на овој меѓународен поетски фестивал во Струга. Покрај тоа, дел од мојата поезија се преведува на вашиот јазик и е објавена овде во Македонија. Тоа ме исполнува со голема радост и со голема благодарност, затоа што претставува природен развој на еден поетски регион. Поезијата е еден вид храна за душата и тоа е она што сакав да го кажам кога ја добив информацијата за наградата“, рече Брасинга.

Во однос на улогата на поетските фестивали во културно фрагментираниот современ свет, истакна дека поезијата е релевантна во комуникацијата на она ниво на кое што нема условеност.

Директорот на НУМ Струшки вечери на поезијата Никола Кукунеш истакна дека Брасинга успеала да се наметне на европската поетска сцена, со што на сите ние кои што доаѓаме од помалите јазични заедници ни дава мотив дека и малите јазици можат да прават големи нешта на отворената голема сцена.

„Годинешното издание е во малку поинаков формат, со еден ден плус, што значи дека имаме неколку настани повеќе во споредба со минатите години. На тој начин ја враќаме славата и големината на Струшките вечери на поезијата какви што биле некогаш. И желба е таа тенденција да продолжи во иднина. Во поглед на издавачката дејност оваа година ќе биде исто така запаметена по еден извонреден број отпечатени книги. Станува збор за 14 книги. Дел од нив се во едицијата „Плејади“, монографско издание на лауреатот, како и монографии и антологии. Тоа значи дека уште еднаш покажуваме дека имаме капацитет, дека имаме желба, мотив и знаење како да ги изнесеме оние вредности кои што ни доаѓаат, меѓутоа и остануваат како отпечаток од минатите изданија на Струшките вечери“, истакна Кукунеш.

Уметничкиот директор Мите Стефоски изрази задоволство што токму творештвото на Брасинга се чествува на Фестивалот и тоа што холандската литература во целост, преку ова признание, е наградена и е ставена во фокус.

„Особено ми е мило што одлуката на Советот за доделување на „Златниот венец“ беше едногласна и навистина сите со воодушевување ја донесовме таа одлука, очекувајќи дека конечно ќе се запише творец кој твори на холандски јазик во листата на тие претходни 64 добитници на „Златен венец“. Имаме чест да претставиме еден врвен творец и предизвик да се преведе еден од најплодните и најзначајните преведувачи од англиски и германски на холандски, да биде преведен на еден исто така, како што кажав, можеби мал јазик по број на говорители, но со исклучителен усет за поетското творештво. Поезијата им е веројатно многу позначајна на помалите јазици, а дотолку повеќе што ќе постојат сѐ додека се пишува поезија, додека се твори на тие јазици“, додаде Стефоски.

Во Паркот на поезијата денеска беше засадено дрво во чест на добитничката на „Златниот венец“, по што просторот го исполни поезија од сите светски меридијани, обединувајќи различни јазици и култури во еден поетски глас.

На јубилејното 65-то издание на СВП учествуваат околу 70 поети, критичари, преведувачи и литературни работници од земјава и странство, ќе имаат единствена можност да творат, да се инспирираат и да создаваат нови стихови покрај брегот на Охридското Езеро и водите на реката Црн Дрим во амбиент што со децении ги обединува поетите и љубителите на литературата од сите меридијани. Градот на мостовите и оваа година ќе биде светска престолнина на поезијата, место каде зборот станува мост меѓу народите, а уметноста – универзален јазик на поврзување.

Официјалното отворање на манифестацијата ќе биде вечерва со палење на фестивалскиот оган и читање на Константиновата Т`га за југ во Домот на поезијата, а ќе продолжи со Меѓународното поетско читање „Меридијани“.

Годинешното мото на Фестивалот, кој ќе трае до 29 јуни, е „Каде што живее поeзијата“. Фестивалот и годинава е под покровителство на претседателката Гордана Сиљановска Давкова, финансиран од Министерството за култура и туризам.