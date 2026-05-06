Андоновски: Очекувам добри вести за роамингот во јуни на самитот ЕУ – Западен Балкан

06/05/2026 12:26
Фото: Б. Грданоски

 Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски очекува Македонија да биде меѓу првите држави на која ќе ѝ биде овозможен роаминг без дополнителни трошоци во ЕУ. Добри вести очекува на самитот ЕУ – Западен Балкан, кој ќе се одржи на почетокот на јуни во Подгорица. 

Смета дека ќе биде меѓу првите држави со кои Европската Унија ќе потпише договор за т.н. роаминг како дома. 

– Има најава за почеток на преговорите, што е позитивен сигнал. Преговорите ќе се однесуваат на секоја земја поединечно и промената е што ќе се потпише специјален договор слично на Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската Унија со секоја од државите кандидати. Позитивно е што ние ги исполнуваме условите со донесувањето на Законот за електронските комуникации и со тоа сме, да речеме, во групата што прва ќе почне преговори – изјави денеска Андоновски, кој присуствуваше на Третата регионална конференција на сметководителите и овластените сметководители.

Поврзани содржини

Почеток на пазарот за електична енергија во тековниот ден
„Антропик“ потпиша договор од 200 милијарди долари со „Гугл“
(Видео) Пазарот во тековниот ден (Intraday Market)
Два милиони седишта во авиокомпаниите се откажани поради зголемувањето на цените на горивата
Трета регионална конференција на сметководители
Официјален почеток на Пазарот во тековниот ден
Франција добива нов гувернер: аналитичарите укажуваат на политичката димензија на одлуката
ЕУ воведува лимит за готовински купувања, ограничување до 10.000 евра

Најчитани