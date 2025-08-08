Андон Дончевски почесен претседател на Вардар

08/08/2025 16:58

На редовната седница на Одборот на директори на АД ФК Вардар одржана во текот на вчерашниот ден, едногласно беше прифатен предлогот на неизвршниот директор Мартин Гелев, легенда на македонскиот фудбал и на Вардар, Андон Дончевски да биде прогласен за почесен претседател на клубот.

„Чичко Дончо“ со години го носеше дресот на Вардар, а беше и прв селектор на македонската фудбалска репрезентација.

Дончевски и покрај тоа што живее во Австралија, често пати доаѓа во Македонија да даде поддршка на Вардар и на репрезентацијата.

