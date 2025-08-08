Андон Дончевски почесен претседател на Вардар

На редовната седница на Одборот на директори на АД ФК Вардар одржана во текот на вчерашниот ден, едногласно беше прифатен предлогот на неизвршниот директор Мартин Гелев, легенда на македонскиот фудбал и на Вардар, Андон Дончевски да биде прогласен за почесен претседател на клубот.

„Чичко Дончо“ со години го носеше дресот на Вардар, а беше и прв селектор на македонската фудбалска репрезентација.

Дончевски и покрај тоа што живее во Австралија, често пати доаѓа во Македонија да даде поддршка на Вардар и на репрезентацијата.