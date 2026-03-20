Американските производители сакаат да ги забранат кинеските автомобили – дури и ако се произведени во САД!

Кинеските автомобили стануваат поевтини и технолошки понапредни, што предизвикува сериозна загриженост за американската автомобилска индустрија.

Големите американски компании побараа од претседателот Доналд Трамп да одржува строги правила што практично го спречуваат влегувањето на кинеските возила на пазарот – дури и ако се произведуваат во Америка.

Група водечки организации од американската автомобилска индустрија, кои ги претставуваат брендовите General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai и Stellantis, предупредуваат дека кинеските компании претставуваат закана за работните места, безбедноста и долгорочната стабилност на пазарот.

Главна причина за загриженост е правилото за сајбер безбедност од 2025 година, кое го ограничува пристапот на кинеските возила до американскиот пазар.

Индустријата бара таа регулатива да остане на сила, бидејќи постојат стравувања дека поврзаните возила би можеле да претставуваат безбедносни ризици, вклучително и потенцијален далечински пристап или контрола.

Особено беше нагласено дека проблемот не исчезнува ако кинеските компании отворат фабрики во САД, бидејќи тие сè уште би биле поврзани со кинеските синџири на снабдување и државата.

Сепак, во позадина на сè постои пазарна реалност – кинеските автомобили се сè поконкурентни. Тие нудат повеќе опрема по пониски цени, а нивниот квалитет брзо расте, што дополнително го зголемува притисокот врз домашните производители.

САД со децении ја штитат својата автомобилска индустрија со разни мерки, од ограничувања на увозот до високи царини, па новите потези насочени против кинеските брендови би биле продолжение на таа политика во новите околности на глобална конкуренција.