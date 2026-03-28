Американскиот носач на авиони „УСС Џералд Р. Форд“ пристигна во Сплит на поправки по пожарот, на новинарите не им е дозволен пристап

28/03/2026 12:19

Американскиот носач на авиони „УСС Џералд Р. Форд“, најголемиот воен брод некогаш изграден, пристигна во Сплит на планирана посета и одржување, и ќе биде домаќин на локални функционери и клучни лидери за време на престојот, дополнително зајакнувајќи го сојузот меѓу Хрватска и САД.

Амбасадата на САД во Хрватска објави дека за време на посетата, носачот на авиони „УСС Џералд Р. Форд“ ќе биде домаќин на локални функционери и клучни лидери за да го потврди силниот и траен сојуз меѓу САД и Хрватска. Во соопштението се опишани односите меѓу двете земји како блиски, а Хрватска како „ценет сојузник и пријател на НАТО“.

Амбасадата потсети дека единиците на американската морнарица често ја посетуваат Хрватска за поправки и заеднички вежби. Се нагласува дека посетата му дава на екипажот важна можност да ужива во богатата култура и природните убавини на Хрватска, а воедно им дава на САД дополнителна можност да комуницираат со клучен сојузник и да ги зајакнат односите меѓу САД и Хрватска, вкоренети во заедничките вредности и безбедносните интереси.

Носачот на авиони последен пат го посети Сплит во октомври 2025 година, а првиот пат во јуни 2023 година. Овој пат, како што беше најавено, нема да има организирана обиколка на бродот за новинари.

„USS Gerald R. Ford“ (CVN 78) е најголемиот воен брод некогаш изграден. Долг е повеќе од 330 метри, висок 76 метри и има 25 палуби. Неговата изградба чинеше 12,8 милијарди долари, додека дополнителни 4,7 милијарди долари беа потрошени за истражување и развој. Може да носи 75 авиони, а, вклучувајќи го и екипажот, има екипаж од 4.500 луѓе.

Бродот ги носи најсовремените американски ловци на палуба F-35C Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, авиони за извидување и рано предупредување E-2D Advanced Hawkeye, поморски напаѓачки авиони за контраелектронско војување EA-18G Growler, повеќенаменски хеликоптери MH-60R/S и бројни видови беспилотни летала.

Именуван е по 38-от американски претседател, Џералд Рудолф Форд, а неговото матично пристаниште е во Норфолк, Вирџинија.

