Американскиот напад не ги запре: Иранците тврдат дека извозот на нафта од Харк продолжува без проблеми

14/03/2026 13:31

Нападот на САД врз островот Харк не го попречи извозот на нафта, изјавија иранските власти за агенциите ИРНА и Тасним.

Како што истакнаа, немаше жртви во нападот, а некои воени објекти и аеродромот на овој остров беа оштетени.

„Процесот на извоз на нафта од нафтениот терминал Харк е целосно во тек, а активностите на компаниите лоцирани на овој остров продолжуваат без прекин“, рече Ехсан Џаханијан, заменик политички, безбедносен и социјален гувернер на Бушер.

Џаханијан нагласи дека, и покрај овој напад, општата ситуација на островот останува мирна и дека животот и секојдневните активности на жителите на Харк се во целосен ред и безбедност.

Заменик-политичкиот, безбедносен и социјален гувернер на Бушер истакна дека, според добиените извештаи, овој напад не предизвикал никаква штета на воените сили, вработените во нафтените компании или жителите на островот и дека сите служби продолжуваат со своите секојдневни задачи и активности.

Тој, исто така, истакна дека сите служби за спасување и спроведување на законот се во целосна готовност и дека сите ресурси на покраинско и окружно ниво се во готовност.

