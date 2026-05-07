Aмерикански научници открија: Лек за крвен притисок ги убива бактериите отпорни на антибиотици

Вообичаен лек за крвен притисок би можел да стане оружје во борбата против една од најопасните и најтешките за лекување бактериски инфекции. Нова студија од тим истражувачи во Истражувачкиот институт Хјустон Методист во Тексас покажа дека лекот “кандесартан цилексетил” може да го запре ширењето на сој на бактерии отпорен на антибиотици познат како метицилин-резистентен стафилококус ауреус или MRSA.

Во лабораториски и животински студии лекот ја оштетил клеточната мембрана на бактеријата, мешајќи во нејзината функција и на крајот убивајќи ја. Со оглед на тоа што е евтин и веќе широко се користи за лекување на висок крвен притисок и срцева слабост, тој е особено привлечна опција ако неговата ефикасност против MRSA се потврди во клинички испитувања на луѓе.

„Мислам дека кандесартан цилексетил е еден од највозбудливите агенси што ги пронајдовме“, рече Елефтериос Милоканис, виш автор на студијата. Милоканис, специјалист за заразни болести на Универзитетот Хјустон Методист, вели дека MRSA е еден од најчестите отпорни патогени со кои се среќава во својата пракса.

MRSA може да предизвика инфекции на кожата, на белите дробови и крвотокот, а центрите за контрола и превенција на болести проценуваат дека предизвикува повеќе од 70.000 сериозни инфекции и 9.000 смртни случаи во Соединетите Американски Држави секоја година. Микробите отпорни на антибиотици како MRSA се растечка закана за јавното здравје, директно одговорни за повеќе од 1,27 милиони смртни случаи на глобално ниво во 2019 година.

И покрај растечкиот притисок, развојот на нови лекови не можеше да го следи ширењето на проблемот. Тоа е делумно затоа што антибиотиците не се особено профитабилни, а компаниите немаат силен финансиски поттик да ги развиваат, објасни Милоканис.

„Состојбата на пазарот е целосно апсурдна. Колку е подобар антибиотикот, толку помалку се обидуваме да го користиме затоа што се плашиме од развој на отпорност“ вели тој.

Во потрага по ветувачки нови кандидати, Милоканис и неговиот тим претходно испитаа повеќе од 80.000 соединенија користејќи црви заразени со MRSA.

Само неколку лекови им помогнаа на црвите успешно да се борат против инфекцијата, а кандесартан цилексетил беше еден од нив. За понатамошно истражување на неговиот потенцијал тимот ја анализираше интеракцијата на лекот со MRSA користејќи симулации и напредни техники за снимање.

„Почнавме да ја составуваме сликата, дел по дел. Откривме како овој лек ја оштетува мембраната” изјави Нагендран Тармалингам, микробиолог во Хјустон Методист и прв автор на студијата.

Мембраната е клучен дел од клетката што ѝ дава структура и го контролира влезот и излезот на супстанциите. Со прицврстување, пенетрирање и нарушување на клеточната мембрана на MRSA, лекот ги ослабува и убива бактериите. Снимањето покажа дека лекот дупчил дупки во мембраната, предизвикувајќи истекување на содржината на клетката.

Тимот, исто така, откри дека “кандесартан цилексетил” може да делува и против перзистентни MRSA бактерии, кои можат да лежат во мирување во телото и подоцна да се реактивираат. Покрај тоа, комбинирањето на “кандесартан цилексетил” со постоечки антибиотици, како што е “гентамицинот”, произведе посилен ефект при пониски дози отколку што би постигнал кој било лек самостојно.

Кај глувци лекот значително го намали бројот на бактерии, што е дополнителен доказ дека може да биде ветувачки во борбата против MRSA кај луѓето. Тармалингам рече дека тимот сега развива слични лекови, хемиски модифицирајќи го “кандесартан цилексетилот” за да создаде нови соединенија кои се поефикасни и потенцијално имаат помалку несакани ефекти.

Тие се надеваат дека ќе соработуваат со фармацевтска или биотехнолошка компанија за понатамошно тестирање на “кандесартан цилексетил” и слични соединенија во клинички испитувања врз луѓе./ScienceAlert