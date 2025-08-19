Алкараз го освои Мастерсот во Синсинати, Синер го предаде мечот поради болест

19/08/2025 08:16
Јаник Синер и Карлоз Алкараз се големи ривали, но и големи пријатели

Италијанецот Јаник Синер се откажа од натпреварот против Шпанецот Карлос Алкараз синоќа во финалето на турнирот АТП 1000 во Синсинати.

Светскиот рекет број еден губеше во првиот сет со резултат 0:5. За време на паузата помеѓу гемовите, Синер го повика физиотерапевтот. Тој им кажа на лекарите дека не може да го продолжи мечот бидејќи не можел добро да го види топчето.

Алкараз за прв пат стана победник на Мастерсот во Синсинати. Шпанецот ја освои 22-та АТП титула во својата кариера. 

