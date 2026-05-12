Алиу: Медицинските сестри и акушерките се темел на здравствениот систем

12/05/2026 19:28

Министерот за здравство Азир Алиу денеска на свечената академија, што се одржа во Тетово, во организација на Сојузот на здруженијата на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри „За нас“, рече дека оваа недела е потсетник на огромната улога што медицинските сестри и акушерки ја имаат во здравствениот систем и во општеството во целина.

– Вашата професија не е само работа, туку секојдневна грижа, посветеност, хуманост и поддршка за пациентите и нивните семејства. Вие сте столбот на здравствената заштита. Без вашата стручност, пожртвуваност и човечки пристап е невозможно да се замисли квалитетен здравствен систем – од превенција и дијагностика, до лекување, рехабилитација и нега, истакна Алиу.

Во обраќањето тој ја нагласи и заложбата за континуирано унапредување на условите за работа, професионален развој и зајакнување на кадарот во јавните здравствени установи. Воедно, Алиу упати благодарност до сите медицински сестри и акушерки за нивната посветеност, професионалност и секојдневна грижа за пациентите, соопшти Министерството за здравство. 

Поврзани содржини

Со закон се оддалечуваат казината од училиштата на 500 метри – нема да смеат да ги рекламираат ни познати личности
Преку Програмата за намалување на диспаритетите и зголемување на конкурентноста ќе се финансираат 32 проекти
Д-р Агуши: Да ја поддржиме трансплантацијата, така помагаме на луѓето кои имаат животна потреба од органи
Алки место затвор да станат правило, а не исклучок – ќе има и електронски регистар
Прв ден од Самитот на Македонија2025: Потребни се забрзан одржлив раст, силно лидерство и заедничка акција за просперитетна иднина на Македонија
Во Основниот суд во Битола му се суди на Пеце Матевски и вработени од РЕК „Битола“ за тендер за јаловина со фирмата „РУД КОП“
Град Скопје со рекордна реализација на инвестиции во првиот квартал – опозицијата ги гледа како нејзини
Мицкоски го избира потешкиот пат кон ЕУ, полесниот бил понижувачки

Најчитани