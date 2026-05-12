Преку Програмата за намалување на диспаритетите и зголемување на конкурентноста ќе се финансираат 32 проекти

12/05/2026 15:44

На денешната владина седница беа разгледани и усвоени програмите преку кои за 2026 година ќе се финансираат десетици проекти насочени кон подобрување на условите за живеење, локалната инфраструктура, конкурентноста и одржливиот развој.

– Преку Програмата за намалување на диспаритетите и зголемување на конкурентноста за 2026 година ќе се финансираат 32 проекти, со вкупна вредност од 74.839.946 денари – се наведува во соопштението од владината прес-служба.

Со овие програми Владата ја потврдува својата определба за еднаков развој на сите региони, поддршка на локалните заедници и создавање подобри услови за економски раст и поквалитетен живот за граѓаните во секој дел од државата.

