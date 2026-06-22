Алан Гринспен, поранешен претседател на Федералните резерви, почина на 100-годишна возраст

Алан Гринспен, долгогодишниот претседател на Федералните резерви, познат како „Маестрото“, кој стана еден од највлијателните креатори на економски политики во својата ера и познат по предупредувањето за „ирационална еуфорија“ (Irrational exuberance – ирационален ентузијазам / еуфорија), почина. Имаше 100 години.

Влијателниот економист почина во понеделник од компликации од Паркинсонова болест, изјави неговата сопруга со која беше во брак 29 години, Андреа Мичел, главен дописник од Вашингтон и главен дописник за надворешни работи на NBC News.

Гринспен беше назначен за претседател на ФЕД во 1987 година од претседателот Роналд Реган и ја држеше позицијата – низ падови и бумови – до пензионирањето во 2006 година. Неговиот мандат беше втор најдолг, четири месеци пократок од оној на Вилијам Мекчесни Мартин, кој претседаваше со централната банка од 1951 до 1970 година.

Токму неговата необична искреност во еден телевизиски говор, на 5 декември 1996 година, предизвика малку лудило на пазарот. Дискутирајќи за предизвиците на поставувањето монетарна политика, тој рече:

„Како знаеме кога ирационалниот ентузијазам / еуфорија претерано ги зголемила вредностите на средствата, кои потоа стануваат предмет на неочекувани и продолжени контракции како што се случи во Јапонија во текот на изминатата деценија? … Не треба да ја потценуваме или да бидеме самозадоволни во врска со сложеноста на интеракциите на пазарите на средства и економијата.“

Фразата „Irrational exuberance (ирационален ентузијазам / еуфорија) “ беше протолкувана како сигнал дека Гринспен сметал дека пазарот е преценет. Токиската берза, која беше отворена во тоа време, потона за 3% поради коментарот, а другите пазари последователно паднаа. Сепак, пазарите брзо закрепнаа и продолжија да се искачуваат сè до падот на дот-ком компаниите во 2001 година.

Години претходно, во 1974 година, кога беше претседател на Советот на економски советници на Белата куќа, Гринспен мораше да објасни на Капитол Хил зошто администрацијата не ја сузбива инфлацијата, како што администрацијата на Форд ја нарече својата војна против растечките цени. Во еден сигурно збунувачки Гринспенизам, тој рече: „Тешко е да се пронајде соодветна калибрација во времето што би била соодветна за да се запре забрзувањето на премиите за ризик создадени од падот на приходите, без предвремено прекинување на падот на премиите за ризик генерирани од инфлацијата“.

„Некои луѓе, особено менаџерите за финансии кои префрлаат огромни количини пари од еден куп на друг, многу размислуваат за Гринспен“, напишаа Линтон Викс и Џон М. Бери во „Вашингтон пост“ во март 1997 година. „Тие го следат секој негов збор, го забележуваат секој негов потег, ја бележат секоја негова насмевка. Бидејќи втор по претседателот, Алан Гринспен е веројатно најмоќната личност во земјата… Со неколку избрани зборови, тој може моментално да ја испрати берзата во рајот или во пеколот.“

Во очигледен обид да избегне потреси на пазарите или да не ја покаже раката на ФЕД додека не дојде време, Гринспен ги прикриваше своите искази со јазик што ги оставаше и најострите умови – вклучително и оние на контроверзните членови на Конгресот – да се чешаат по главата.

„Неговите долги, заплеткани реченици се чини дека на крајот го одземаат она што го дале на почетокот додека течат кон нови нивоа на неразбирливост“, рече Боб Вудворд од „Вашингтон пост“ во својата биографија од 2000 година „Маестро: ФЕД на Гринспен и американскиот бум“.

По неговото пензионирање од Федералните резерви, Гринспен ја призна својата стратегија за користење збунувачки јазик со јасно објаснување.

„Тоа е јазик на намерно замаглување за да се избегнат одредени прашања, на кои знаете дека не можете да одговорите, а велејќи „Нема да одговорам“ или во основа „нема коментар“, всушност, е одговор“, рече тој во интервју за CNBC во 2007 година. „Значи, завршувате со тоа кога, да речеме, конгресмен ви поставува прашање, а вие не сакате да кажете „без коментар“ или „нема да одговорам“ или нешто слично. Па, продолжувам со четири или пет реченици кои стануваат сè понејасни. Конгресменот мисли дека одговорив на прашањето и продолжува со следното.“

Гринспен е роден од еврејски родители на 6 март 1926 година, во Вашингтон Хајтс во Њујорк. Неговиот татко бил брокер и финансиски аналитичар. Како момче кое растело во 1930-тите за време на Големата депресија, идниот претседател на Федералните резерви добивал надомест од четвртина долар неделно.

„Дваесет и пет центи, ќе ви кажам, купуваа многу повеќе тогаш отколку што се купува денес“, изјави Гринспен пред публиката во 2003 година.

Гринспен свиреше кларинет и саксофон и кратко време посетуваше училиште Џулијард. Свиреше во џез-бендот на Вуди Херман (како и друг иден функционер во Белата куќа, Леонард Гармент), пред да се запише на Универзитетот во Њујорк, стекнувајќи диплома и магистратура по економија до 1950 година. Конечно го доби својот докторат во 1977 година – на 51-годишна возраст.

Меѓу неговите учители и ментори беа идниот претседател на ФЕД Артур Бернс и поборникот за слободен пазар Ајн Ранд, со кого Гринспен беше запознаен од неговата прва сопруга, уметницата Џоан Мичел.

До моментот кога докторирал, работел во „Браун Брадерс Хариман“, Националниот одбор за индустриска конференција и консултантската фирма „Таунсенд-Гринспан“, која се затвори откако беше номиниран за претседател на ФЕД. Неговиот тридецениски мандат во „Таунсенд-Гринспан“ беше прекинат кога беше претседател на Советот на економски советници на претседателот Џералд Форд од 1974 до 1977 година. Од 1981 до 1983 година, тој беше претседател на Националната комисија за реформа на социјалното осигурување.

Неговата прва работа како економист не беше платена многу повеќе од неговиот детски додаток: добиваше 45 долари неделно.

Првиот од неговите пет мандати во ФЕД започна непосредно пред финансиската криза во 1987 година. Сенатот ја потврди неговата номинација за наследник на Пол Волкер на 11 август.

Тоа беше само 69 ​​дена пред „Црниот понеделник“ да го уништи Волстрит на 19 октомври. Индексот на индустрискиот просек Дау Џонс падна за 508 поени – 22,6% – на сесијата, што е најголемата еднодневна распродажба во историјата. Следниот ден, Гринспен ја потврди подготвеноста на Федералните резерви „да послужи како извор на ликвидност за поддршка на економскиот и финансискиот систем“. Неговата централна банка ги намали краткорочните каматни стапки за да ги охрабри банките да позајмуваат по вообичаени услови.

Стратегијата помогна да се смири вознемиреноста и да се избегне рецесија и банкарска криза. Во рок од два дена, Дау врати повеќе од 50% од загубите од Црниот понеделник. Дрскоста, исто така, му помогна на Гринспен да го добие прекарот „Маестро“ од поддржувачите. Години подоцна, критичарите ја обвинија политиката на лесни пари – „Гринспен пут“ што го користеше за да помогне во смирувањето на пазарните паники – за условите што доведоа до Големата рецесија.

„Тоа е НЕГОВАТА економија, глупаку“, објави списанието Fortune во март 1996 година, враќајќи му на претседателот Бил Клинтон со слоганот од кампањата што го користеше за да го победи претседателот Џорџ Буш постариот четири години претходно. „Во Гринспен веруваме“, гласеше насловот на статијата.

По тој енергичен почеток, тој го водеше Федералниот резервен систем низ две рецесии, азиската финансиска криза во 1997 година, руското финансиско банкротирање во 1998 година, спасувањето на хеџ фондот Long-Term Credit Management во 1998 година, терористичките напади од 11 септември 2001 година и бумот и пропаста на дот-ком компаниите од крајот на 90-тите до 2001 година.

Во текот на целиот период, тој се фокусираше на борбата против инфлацијата, наместо на промовирањето на целосна вработеност. Неговите поддржувачи велат дека тој претседавал со најдолгата економска експанзија во историјата на САД, но критичарите велат дека политиките на Гринспен за ниски каматни стапки ја поставија основата за балонот на домување што експлодираше во Големата рецесија една година откако неговиот наследник, Бен Бернанке, го презеде кормилото на Федералниот резервен систем.

„Понекогаш ме критикуваат, а заслужувам да бидам критикуван, и тоа е дел од играта“, изјави Гринспен за „Ју-Ес-Еј Тудеј“ во 2007 година. „Но, во овој случај, јас сум невин.“

Гринспен призна дека знаел за сомнителните практики на кредитирање што ги охрабрувале хипотекарните кредитори да се одлучат за ризични хипотеки со променлива каматна стапка.

„Иако бев свесен дека се случуваат многу од овие практики, немав поим колку значајни станале сè до многу доцна“, рече тој во интервју за „60 минути“ на Си-Би-Ес во 2007 година. „Навистина не го сфатив тоа сè до многу доцна во 2005 и 2006 година.“

И во своите бестселер мемоари „Добата на турбуленција“, тој ја бранеше политиката на ниска каматна стапка, која ги охрабруваше луѓето да купуваат домови: „Верував тогаш, како и сега, дека придобивките од проширеното сопствеништво на домот вредат за ризикот. Заштитата на имотните права, толку критична за пазарната економија, бара критична маса сопственици за да се одржи политичката поддршка.“

Гринспен ја напишал книгата своерачно, главно додека бил во када поради повреда на грбот. Всушност, повеќето од неговите говори биле напишани на тој начин откако го повредил грбот во 1971 година.

Откако ја напуштил Федералната резервна банка, Гринспен ја отворил својата консултантска фирма, „Гринспен Асошиејтс“.

Првиот брак на Гринспен завршил со развод по помалку од една година. Во 1997 година, тој се оженил со новинарката на NBC, Андреа Мичел, исто така жителка на Вашингтон и колешка љубителка на класична музика, 20 години помлада од него, на церемонија што ја водеше покојната судијка на Врховниот суд, Рут Бадер Гинсбург.

Во своите мемоари од 2007 година, тој ги пофалил претседателите Форд и Клинтон, но остро го критикувал претседателот Џорџ В. Буш за тоа што не го контролирал трошењето.

„Малку се вреднуваше ригорозната дебата за економската политика или оценувањето на долгорочните последици“, напиша самопрогласениот либертаријански републиканец. „Тие ги заменија принципите за моќ. На крајот не останаа ниту едниот ниту другиот. Заслужуваа да изгубат.“

Тој, исто така, го критикуваше претседателот Доналд Трамп за ФЕД во првиот мандат, во обид да ги намали каматните стапки. Појавувајќи се во емисијата „Squawk on the Street“ на CNBC кратко по твитот на Трамп во декември 2019 година насочен кон централната банка, Гринспен рече: „Тој греши дури и што дискутира за ова прашање. Федералните резерви се многу професионални. Тие знаат повеќе за функционирањето на економијата, како таа влијае на пазарите на пари и структурата на каматните стапки, многу повеќе од него. … Најдоброто нешто што треба да се направи е едноставно да се игнорира. Не слушнав утрово дека претседателот дал изјава. Сигурен сум дека тоа беше несоодветно.“

За време на вториот мандат на Трамп, во јануари 2026 година, Гринспен потпиша заедничка изјава со неколку други поранешни функционери на ФЕД и Министерството за финансии за да ја осуди кривичната истрага против претседателот на ФЕД, Џером Пауел.

„Наводната кривична истрага против претседателот на Федералните резерви, Џеј Пауел, е невиден обид да се користат обвинителски напади за да се поткопа таа независност“, се вели во изјавата, поддржана од Гринспен и повеќе од десетина други потписници.

Гринспен ги препозна границите на влијанието на ФЕД. Запрашан за време на интервјуто во 2008 година за CNBC дали на централната банка треба да ѝ се дадат поголеми овластувања за регулирање на инвестициските банки, тој одговори:

„Она за што сум загрижен е во основа ФЕД да добие улога да го надгледува системот за финансиска стабилност. Не мислам дека некој може да го стори тоа, а најмногу ме загрижува тоа што доколку ФЕД ја преземе таа работа и не успее, како што направија и ќе пропаднат сите други, не можете да ја предвидите иднината. Мислам дека тоа го поткопува кредибилитетот на централниот банкарски систем.“

На крајот, тој сфати дека и покрај целата наука вклучена во економијата, управувањето со финансискиот ризик не може да победи во ситуации на криза како што е Големата рецесија.

„Стравот и еуфоријата се доминантни сили, а стравот е многукратно поголем од еуфоријата“, изјави тој за Асошиејтед Прес по објавувањето на неговата книга „Мапата и територијата 2.0“ во 2013 година. „Меурчињата се креваат многу бавно како што се гради еуфоријата. Потоа стравот погодува и се намалува многу нагло. Кога почнав да го разгледувам тоа, бев некако интелектуално шокиран. Заразата е критичниот феномен што предизвикува сè да се распадне.“ (Си-Ен-Би-Си)