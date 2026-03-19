Ако викендов одите кон Галичник – внимавајте!
Поради снежните врнежи од синоќа, патот кон Галичник има наноси од снег.
– Патот е прооден, но задолжително е возилата да бидат опремени со зимска опрема (зимски гуми и ланци). Апелираме до сите кои ќе се упатат кон Галичник да возат внимателно и прилагодено на условите на патот -информираат од месната заедница.
Согласно најавите, можни се нови врнежи од снег и во текот на вечерта, па ги повикуваме сите кои планираат да патуваат кон Галичник за време на викендот редовно да ги следат временските прогнози, додаваат од таму.