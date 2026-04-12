Акциите на „Тесла“ паѓаат осма недела по ред

Акциите на „Тесла“ (TSLA) паднаа осма недела по ред, бидејќи компанијата продолжува да се бори да се справи со тешкиот почеток на 2026 година, а приходите од првиот квартал треба да се објават подоцна овој месец.

Акциите на „Тесла“, иако малку повисоки во раното тргување во петокот, паднаа за 3,2% оваа недела, објавувајќи осма недела по ред со загуби. Акцијата е во пад од 22,4% за годината, додека S&P 500 (^GSPC) во суштина остана стабилен.

Иако „Тесла“ тргува сезонски во повеќето години, при што првата половина е типично предизвикувачка, инвеститорите бараат нешто што ќе ја поттикне акцијата.

Компанијата предводена од Илон Маск треба да ја претстави третата верзија на својот робот Оптимус овој месец. Нема неодамнешни вести за тоа, што остава неизвесно ажурирање за април. Во меѓувреме, „Тесла“ сè уште не продала ниту еден робот, иако Маск вели дека роботите се користат со ограничен капацитет во фабриките на „Тесла“.

Киберкаб-возилото на „Тесла“ го достигна својот производствен пресврт во првиот квартал, а извештаите покажуваат дека Киберкаб-возилата се наоѓаат на паркинзите во Гига Остин. Кога овие електрични возила ќе бидат пуштени во продажба е друга приказна, бидејќи е тешко да се добијат ажурирања за робот-такси-возилата.

„Тесла“ сè уште ги управува своите робот-такси и услуги за споделено возење во Остин, Тексас и областа на заливот Сан Франциско, но возењата сè уште се надгледувани, со безбедносни возачи во секое возило.

Кога возниот парк ќе стане целосно без надзор, со додадени дополнителни територии, тоа ќе биде голема пресвртница за „Тесла“. Во меѓувреме, робот-такси-услугата Waymo на Alphabet (GOOG, GOOGL) е во голема мера без надзор, а Waymo додава нови области на услуги на секои неколку месеци.

Иако неговите потфати со вештачка интелигенција и роботика се она што се чини дека ја движи високата проценка на „Тесла“, со коефициент цена-заработка од 172, според Yahoo Finance, вестите од автомобилската индустрија што се смета за нејзин главен извор на услуги би можеле да бидат голем поттик.

Ројтерс во четврток објави дека „Тесла“ развива поевтин електричен теренец, повикувајќи се на четири лица запознаени со ова прашање. „Тесла“ неодамна контактираше со добавувачите за да разговара за производствените процеси и спецификациите на компонентите за новото возило. Сепак, во извештајот се забележува дека сè уште е рано и дека компанијата не направила никакви конкретни планови за продолжување на производството.

Новите возила во нов пазарен сегмент би биле добредојдени вести за опаѓачката продажба на „Тесла“.

Порано овој месец, „Тесла“ објави дека испорачала 358.023 возила на глобално ниво, што е зголемување од 6,3% во однос на претходната година, иако вкупниот број на компанијата од минатата година е лоша споредба бидејќи првиот квартал од 2025 година беше негативно погоден од транзицијата кон новиот Модел Y, што влијаеше на производството и продажбата.