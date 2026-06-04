АХВ одбележува 15 години постоење

04/06/2026 07:10

Агенцијата за храна и ветеринарство денеска организира настан на кој ќе ги одбележи 15- годиншнината од основањето и 7 јуни – Светскиот ден на безбедноста на храната кој годинава се одржува под мотото „Од товар до решенија – Безбедна храна насекаде“..

На настанот, посветен на унапредувањето на системот за безбедност на храната, здравјето и благосостојбата на животните и заштитата на јавното здравје, како и на промовирање на современи пристапи и решенија за справување со актуелните предизвици во овие области, воведни обраќања ќе имаат директорот на АХВ Оливер Миланов и заменик претседателот на Владата за политички систем Љупчо Димовски.

Видео-пораки ќе бидат презентирани од претставници на Европската агенција за безбедност на храната (EFSA), Европската комисија и Светската организација за здравје на животните (WOAH).

Во рамки на настанот ќе се одржат три тематски тркалезни маси посветени на дигитализацијата и современите системи за безбедност на храната, институционалната, научната и регионалната соработка во обезбедувањето безбедна и квалитетна храна, како и за регионалната координација во областа на здравјето на животните и справувањето со новите закани и болести.

Од АХв велат дека настанот ќе обедини претставници на државни институции, меѓународни организации, академската заедница, граѓанскиот сектор и професионалните здруженија од земјата и регионот со цел размена на искуства и добри практики за понатамошно зајакнување на системот за безбедност на храната.

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