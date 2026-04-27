Агенцијата „Мудис“ го ревидираше кредитниот рејтинг на Кина на „стабилен“

Агенцијата за кредитен рејтинг „Мудис“ ги ревидираше изгледите за кредитниот рејтинг на Кина од „негативен“ на „стабилен“, наведувајќи дека економијата на азиската земја покажала поголема отпорност од претходно очекуваната, и покрај глобалните и домашните предизвици.

Агенцијата го наведе одржливиот економски раст на Кина и ефикасното управување со долгот како клучни причини за оваа одлука, објавува Блумберг.

Според анализата на „Мудис“, кинеската економија забележа изненадувачки силен раст оваа година, со континуиран раст на извозот и ограничено влијание на глобалните нарушувања врз пазарот на енергија.

Агенцијата очекува дека растот на БДП на Кина постепено ќе забавува на среден рок, но без ненадејни шокови, со контролирано намалување на ризиците поврзани со локалниот долг.

„Мудис“ исто така го задржа долгорочниот кредитен рејтинг на Кина на ниво А1, со оценка дека нејзината голема и диверзифицирана економија, како и силниот финансиски систем со државна доминација, ги ублажуваат ризиците.

Кинеското Министерство за финансии ја поздрави оваа одлука, нагласувајќи ја својата посветеност на понатамошно економско реструктуирање и зајакнување на фискалната одржливост.

„Ќе одговориме на неизвесноста во надворешното опкружување со сигурност за наш одржлив и здрав економски и социјален развој“, се вели во официјалното соопштение на министерството.