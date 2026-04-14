Ацо Ристов ја презеде функцијата претседател на Регулаторната комисија за енергетика

14/04/2026 12:31

Новоименуваниот претседател на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (РКЕ), Ацо Ристов, ја презеде функцијата од Лирим Сулејмани, заменик-претседател на РКЕ.

Комисијата соопшти дека на средбата за примопредавање на функцијата нејзините членови го информирале новиот претседател Ристов за тековните активности во секторите за кои е надлежна РКЕ, а кои се поврзани со енергетските реформи, како и за состојбата со водните услуги и статусот на процесите поврзани со новиот сектор – комунален отпад.

– Во фокус на состанокот беше начинот како РКЕ дејствува во време на ценовна нафтена криза и мерките што се преземени со цел амортизирање на ценовниот удар на нафтените деривати. Презентирани беа и временската рамка и процесот на усогласување на подзаконските акти и методологии со европското законодавство, што е обврска од новиот Закон за енергетиката. Беа споделени и активностите и преземените обврски кон меѓународните институции, како што се Енергетската заедница, Асоцијацијата на регулаторите за вода од Европската Унија – WAREG и Регионалната асоцијација на регулаторите за енергетика – ERRA – соопшти РКЕ.

Започнува 18. издание на ЛИДЕР Проектот на Македонија2025, мини МБА обука за идни лидери и претприемачи
Поевтинуваат горивата: Бензинот за 1,5, а дизелот за 2,5 денари
Сопственикот на Лидл има големи планови за мобилната телефонија
Усвоен националниот план за енергија и клима 2025 – 2030, меѓу мерките е и систем за цена на јаглерод
Премиерот Мицкоски најави нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните и намалување на цените на нафтените деривати
Мицкоски: Царинската управа поставува нови стандарди, над 12 милијарди денари приходи во еден месец
ММФ, Светска банка и ИЕА предупредуваат на економските последици од војната на Блискиот Исток
Американскиот министер за енергетика проценува можен продолжен раст на цените на нафтата

