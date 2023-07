Манчестер Сити го проширува својот стадион и ќе го претвори во луксузно одморалиште

Градскиот совет на Манчестер го одобри планот на Сити за проширување на стадионот „Етихад“, со што ќе се зголеми капацитетот на 62.000 гледачи или тоа ќе биде само еден дел од проектот вреден 350 милиони евра.

„Етихад“ повеќе нема да биде само фудбалски стадион, туку и дестинација за одмор, бидејќи исто така се планира изградба на хотел со 400 кревети, како и телевизиско студио и фан зона во која ќе можат да се сместат до 3.000 луѓе. Проектот се очекува да отвори 3.000 нови работни места, вклучително и 1.795 постојани работни места, што ќе донесе 80 милиони евра годишно за економијата на пошироката област Манчестер.

We are delighted to confirm our planning application to develop an entertainment destination at the Etihad Stadium has been approved today.

— Manchester City (@ManCity) July 27, 2023