10-годишно девојче побара од НАСА да го врати статусот на Плутон во планета. НАСА ѝ одговори

Кога 10-годишната Каела Полкингхорн побара од НАСА да го врати статусот на Плутон во планета, таа не очекуваше раководителот на агенцијата да ѝ одговори.

Четвртоодделенката од Тампа, Флорида, се заљуби во Плутон за време на училишна екскурзија во Музејот на наука и иновации. Таа гледаше филм на кој беа прикажани осум планети собрани околу Сонцето, при што Плутон беше изоставен и тажно прикажан како стои настрана. Сцената ја трогна, па таа и нејзините соученици напишаа писмо до НАСА барајќи Плутон да се врати во статус на планета.

Дебатата за Плутон трае од 2006 година, кога Меѓународната астрономска унија (IAU) го прекласификуваше како џуџеста планета. Според таа дефиниција, планетата мора да биде тркалезна и мора да „ја исчисти својата орбита“ или гравитациски да доминира во својот регион од вселената. Бидејќи Плутон не го исполнува тој втор услов, бројот на официјални планети беше намален од девет на осум, што предизвика долготрајни дебати и емоционални реакции.

Dear @NASA. From 10 year old Kaela. She is mailing to you today. Too cute not to post. She and her family are friends of ours. #bringplutoback pic.twitter.com/goPIb55iQG — Mike's Weather Page (@tropicalupdate) April 9, 2026

Плутон, исто така, има силна историска димензија. Откриен е во 1930 година од Клајд Томбо во опсерваторијата Лоуел во Аризона, значаен момент за американската астрономија. Таа врска продолжува и денес, со тоа што гувернерката Кејти Хобс го прогласи Плутон за официјална државна планета на Аризона во 2024 година.

„Го разгледуваме ова“

Писмото на Каела првично беше наменето само за НАСА, но откако семеен пријател го објави на социјалните медиуми, приказната брзо се прошири. За неколку часа, шефот на НАСА, Џаред Исакман, одговори, пишувајќи: „Каела, го разгледуваме ова“. Неговиот одговор дојде токму кога мисијата Артемис II се враќаше на Земјата, привлекувајќи дополнително внимание на јавноста.

Иако НАСА не може самостојно да ја промени одлуката на Меѓународната астрономска унија, нејзината позиција сè уште има тежина во научната заедница. Некои научници, како што е планетарниот физичар Филип Мецгер, веруваат дека Плутон би можел да биде планета поради неговата сложена геологија и активна површина, и покрај фактот дека дели орбита со други објекти.

За Каела, сепак, работата е поедноставна. Таа е воодушевена што Плутон е мал и „сладок“, а особено ѝ се допаѓа регионот во облик на срце на неговата површина што е фотографиран од вселенски сонди. Нејзината желба да стане астронаут и еден ден да патува до Плутон дополнително покажува колку оваа тема ја инспирирала, пишува Mashable.