Зошто Ана Винтур на насловната на „Вог“ е историски чин

Њујорк – Машината за публицитет „Ѓаволот носи Прада 2“ работи со полна пареа, а Дама Ана Винтур сака да знаеме дека е вклучена во шегата.

Всушност, таа позитра заедно со Мерил Стрип на насловната страница на најновото издание на American Vogue. Секако, обете носат Прада. Слоганот? „Гледајќи се двојно“.

Ова е прв пат Винтур да се појави на насловната страница на насловот што го уредуваше 37 години – иако се појави на одреден број насловни страници од индустриските наслови (Ad Week, Interview, The Business of Fashion).

Насловната страница е најочигледното признание од Винтур дека таа знае дека книгата, филмот и продолжението всушност се за неа.

Минатата есен, таа го предаде секојдневното водење на American Vogue на Клое Мал, сега нејзин раководител на уредничката содржина. Сепак, Винтур е сè уште шеф – таа останува главен директор за содржини во Condé Nast и глобален уреднички директор на Vogue. Таа би била тесно вклучена во осмислувањето на сопствениот концепт за фотографирање на насловната страница.

Тоа претставува значителна промена во нејзиното однесување околу објавувањето на „Ѓаволот носи Прада“ во 2003 година, роман од Лорен Вајсбергер инспириран од нејзиното време како асистент на Винтур во Vogue. Винтур се дистанцира од книгата и оригиналниот хит филм од 2006 година што таа го инспирираше, тврдејќи дека не го гледала.

Сега, таа признава во придружното интервју, дека го направила тоа. „Она што ми се допадна кај првиот филм е тоа што му покажа на светот што е огромна деловна мода“, изјави таа за Vogue. „Тоа е вистинска економска сила на глобално ниво, а првиот филм го призна тоа.

„Толку многу работи се променија. Но, сакам да мислам дека еволуираме, а не се распаѓаме. Сè уште сме тука. Сите си ја работиме нашата работа – на различни начини и на повеќе платформи, наместо само на една, но колку е тоа прекрасно? Допираме до многу повеќе луѓе.“

Дваесет години подоцна, Винтур е целосно вклучена и во промоцијата на филмот. Во март, таа ја додели наградата Оскар за најдобар дизајн на костими на Оскарите заедно со актерката Ен Хатавеј, која ја игра асистентката Енди Сакс во филмот (за таа пригода, двајцата носеа цветни украси. Напролет. Револуционерно). Нивното сценарио се надоврза на филмот и на студениот, прецизен имиџ на Винтур. Таа ја нарече Хатавеј „Емили“, како што Пристли го прави тоа со Сакс на Хатавеј во „Ѓаволот носи Прада“.

Кога Хатавеј праша: „Ана, само сум љубопитна, што мислиш за мојот фустан вечерва?“ Винтур се сврте и рече: „А номинираните за најдобар дизајн на костими се…“

Прославувајќи ја карикатурата на Миранда Пристли од едитриксот, Винтур открива помека, похумористична страна од себе. Можеби никогаш нема да има ни една фризура што не е на место, но не се плаши да признае дека животот може да биде жонглирање. Нејзината самодоверба во изразувањето на ова, рече таа, доаѓа со возраста.

„Мислам дека со искуство, имате чувство за рамнотежа и пропорција и знаете дека животот не е совршен и дека работите ќе тргнат наопаку и дека едноставно ќе дадете се од себе. Но, ако не функционира, мора да продолжите понатаму“, изјави таа за Vogue.

„Сметам дека возраста е всушност предност. Бев неуморна во одењето на игрите и појавувањето на родителските состаноци, бев таму кога беше важно. Чувствував дека Vogue секогаш може да почека и дека е во ред да се биде зафатена мајка. Направи да функционира.“