„Вог“ со легендарна насловница: Мерил Стрип позира со Ана Винтур, Грета Гервиг им прави интервју

Мерил Стрип и Ана Винтур (прв пат) се здружија за најновата насловна сторија на „Вог“, пред објавувањето на филмот „Ѓаволот носи Прада 2“.

Разговорот, модериран од режисерката на Barbie и Little Women, Грета Гервиг (која исто така ја режира Стрип во нејзината адаптација на „Нарнија“ од Нетфликс), беше објавен во вторник, заедно со фотографии од Стрип и Винтур како позираат заедно во приватен автомобил и корпоративен лифт во канцеларија во стилот на „Пистата“. Фотосесијата ја потпиша славната Ени Лебовиц.

(Статијата што ја придружува насловната страница е напишана од новиот уредник на американското издание на Вог, Клои Мал, но е повеќе лесно изменет транскрипт од разговор помеѓу Стрип, Винтур и режисерката Грета Гервиг)

Обожавателите на оригиналниот филм од 2006 година ќе знаат дека ледено студената шефица на списанието на Стрип, Миранда Пристли, е лабаво базирана на Винтур, која беше главен уредник на американскиот „Вог“ од 1988 до 2025 година. Британката признава дека е „чест“ да ја игра Стрип – „колку и да е оддалечена Миранда од мене“.

На почетокот од интервјуто, Гервиг праша за тоа како можеме да се претставиме преку модата. „За мажите, постои јасен код: Облечете се за работата што ја сакате. Но, за жените, облекувањето отсекогаш било понејасно… Дали размислувате за тоа како жените треба да се облекуваат за да ја потенцираат моќта?“, им постави прашање на двете жени.

Винтур ја намали важноста на потребата да се носи костум за да се чувствува моќно и веднаш ја наведе Мишел Обама како пример, како и новата прва дама на Њујорк, Рама Дуваџи, сопруга на Зохран Мамдани. „Полна сум со восхит кон [Дуваџи] затоа што изгледа толку кул и носи многу винтиџ – млада и модерна, а исто така и целосно своја. Да бидеме фер, Меланија Трамп исто така секогаш изгледа на себеси кога се облекува“, додаде модниот могул.

Стрип се вклучи, велејќи: „Имам толку многу мисли за ова. Мислам дека нај… моќната порака што ја испрати нашата сегашна прва дама беше во палтото на кое пишуваше „Навистина не ми е гајле, а ти?“ кога беше да ги посети децата мигранти кои беа затворени. Целата облека е за изразување на себеси, но ние сме исто така предмет на поголеми историски и политички промени на очекувањата.“

„Запрепастена сум како жените на власт мора да имаат голи раце на телевизија, додека мажите се покриени со кошули и вратоврски или одело. Постои извинување вградено во жените. Тие мора да ја покажат својата маленкост“, додаде добитничката на Оскар.

Меланија Трамп го посети Детското засолниште „Нова надеж“ во МекАлен, Тексас, во првиот мандат на Трамп, а подоцна им рече на печатот дека јакната е „за луѓето и за левичарските медиуми кои ме критикуваат“.

Исто така во интервјуто, Винтур ја пофали Стрип за нејзината актерска вештина и призна дека се чувствувала несигурно кога слушнала дека „Ѓаволот носи Прада 2“ е подготвен за снимање. „Кога слушнав гласини дека можеби ќе се снима овој нов филм, ја повикав Мерил да ја прашам дали е вистина. Знаев дека ќе ми каже дали ќе биде сè во ред“, рече Винтур. „Таа сè уште не го прочитала сценариото, па рече дека ќе ми се јави. И тоа и го направи. Го прочита сценариото. Ми се јави и ми рече: „Ана, мислам дека сè ќе биде во ред“. Ми кажа многу малку за тоа што се случува во филмот, но јас имплицитно ѝ верував.“

И двете се согласуваат се согласуваат дека 76-годишната возраст е предност во денешниот свет – „Дефинитивно можам да кажам дека од тоа што сум на снимање со Мерил, сите седат малку поисправено кога си таму“, додаде Гервиг – иако со тоа искуство доаѓа неизбежна загуба. Режисерката ја праша Стрип за смртта на нејзините чести соработници Мајк Николс и Роберт Редфорд.

Стрип одговори, допирајќи се за градите: „Мајк е толку тука. Тоа е големата утеха од стареењето. Неподносливо е кога секоја недела умира некој што го сакам, но сфаќаш: „Добро, мора да ја проголташ. Мора да го проголташ него. Тие се тука, ќе ги користиш и тие ќе живеат“. Неизбришливите луѓе не си одат. Ние не губиме луѓе. Ги задржуваме и тие продолжуваат да работат.“

Жените потоа прогoворија за искуството како баби – Стрип на шест деца под 6 години, а Винтур на четири – и балансирање на работата со семејството: „Само се зграпчуваат секунди, само се зграпчува сè што можеш од нив, со знаење колку е сè минливо и колку брзо минува времето“, рече Стрип.

Интервјуто заврши со дискусија за тоа што можеме да очекуваме од новата ера за Енди (Ен Хатавеј), Емили (Емили Блант) и Најџел (Стенли Тучи) во DWP2, при што Стрип рече дека Миранда е „помалку загрижена за тоа што мислат другите“ во врска со нејзиниот стил.

Гервиг праша за нејзините коментари за првиот филм – дека се чувствувала „како да не можеш сосема да се дружиш со нив на начинот на кој тие би можеле да се дружат едни со други“.

„О, сите се забавуваа прекрасно“, одговори Стрип. „И чувствував дека морам да имам дистанца. Сакам дружење, мислам, речиси така ги избирате работите, како на пример, „Колку добро ќе биде дружењето?“ Но, навистина свесно се повлеков и седев во мојата приколка чувствувајќи се мизерна цело време“.

Гервиг одговори: „Кога имавме забава за Нарнија, сфатив дека никој не ме сакаше таму. Реков: „Никој не може да се забавува сè додека сум таму“ пред Винтур да каже: „Го знам тоа чувство.“

(Холивуд репортер)