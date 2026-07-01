Златото пред најлошиот квартал во повеќе од една деценија

01/07/2026 12:59

Цената на златото падна под 4.000 долари за унца и е на добар пат кон најлошиот квартален резултат во повеќе од една деценија, откако очекувањата за зголемување на каматните стапки во САД и намалување на интересот од малопродажните инвеститори предизвикаа остар пад на пазарот.

Во изминатите три месеци, вредноста на златото се намали за речиси 14 проценти, иако на почетокот на годината достигна рекорд од речиси 5.600 долари за унца, а аналитичарите ги наведуваат зајакнувањето на американскиот долар, порестриктивната монетарна политика на Федералните резерви и пренасочувањето на капиталот кон акции од секторот за вештачка интелигенција и компании како „Спејс Икс“ како главни причини.

Дополнителен притисок врз пазарот создаваат одлив на пари од фондовите што инвестираат во злато (ETF), како и новите ограничувања за тргување со скапоцени метали што кинеските банки ги воведуваат за малите инвеститори.

Аналитичарите истакнуваат дека златото традиционално ја губи својата привлечност кога каматните стапки растат, бидејќи инвеститорите потоа претпочитаат да избираат обврзници и други средства што создаваат принос.

Сепак, експертите веруваат дека континуираното купување злато од страна на централните банки би можело да го ублажи падот на цените и да спречи уште поголеми загуби во наредниот период, пишува „IrishTimes“.

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