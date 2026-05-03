Зендаја и Мерил Стрип ќе ја пропуштат Мет Гала на првата година од Џеф Безос и Лорен Санчез како донатори

Зендаја и Мерил Стрип се наводно меѓу ѕвездите од А-листата што ќе ја пропуштат овогодинешната Мет Гала – која треба да се одржи во понеделник (4 мај).

Веста доаѓа во време на повици до познати личности да го бојкотираат настанот поради вклученоста на милијардерот од Амазон, Џеф Безос, и неговата сопруга, Лорен Санчез. Двојката – која се венча минатата година на мултимилионска церемонија во Венеција, полна со ѕвезди – е именувана за водечки донатори и почесни копретседатели на овогодинешната Мет Гала.

Elle објави во петокот дека Зендаја ќе ја пропушти церемонијата во Њујорк за да се одмори од вниманието откако направи две речиси истовремени прес-турнеи за третата сезона на The Drama и Euphoria.

Во меѓувреме, Daily Mail објави оваа недела дека се шпекулира дека Мерил Стрип одбила улога на копретседател на Мет Гала поради вклученоста на Безос и Санчез.

Стрип моментално може да се види како ја игра Миранда Пристли – лик инспириран од долгогодишната претседателка на Мет Гала и уредничка на Вог, Ана Винтур – во „Ѓаволот носи Прада 2“, а се појавува и на насловната страница на Вог за мај 2026 година.

Нејзиниот претставник изјави за „Индипендент“: „Мерил е поканета на Мет Гала со години, но никогаш не присуствувала. Иако го цени Вог, Ана и нејзината неверојатна имагинација и издржливост, тоа никогаш не било нејзина сцена.“

Сепак, ќерките на Стрип, Грејс и Мејми Гамер, присуствуваат, како и нејзините колешки од „Ѓаволот носи Прада 2“, Емили Блант и Стенли Тучи, според извори од „Пејџ Сикс“ од Холивуд.

„Индипендент“ контактираше со претставници на Зендаја и Стрип за коментар.

Зендаја брзо стана една од убавиците на Мет Гала, присуствувајќи седум пати од нејзиното деби во 2015 година, копретседател во 2024 година и крадејќи го шоуто минатата година во целосно бел костум од Луј Витон.

Спонзорството од Безос – кој неодамна потроши милиони за филм на првата дама Меланија Трамп преку неговите филмски студија Amazon MGM – предизвика реакции од критичарите кои го обвинија за купување влијание на престижниот моден бал.

На различни локации во близина на Метрополитен музејот во Њујорк, се појавија постери со зборовите: „Безос Мет Гала: Ви го носи фирмата што го напојува ICE“ и „Бојкотирајте го Безос Мет Гала“.

Кампањата со флаери беше организирана од британската политичка активистичка група Everyone Hates Elon, која се опишува себеси како антимилијардерска. Името на групата е инспирирано од технолошкиот магнат на Тесла, Елон Маск.

Винтур се обиде да ги смири реакциите околу вмешаноста на двојката, изјави за CNN во ноември: „Мислам дека Лорен ќе биде прекрасна предност за музејот и за настанот. Многу сум благодарна за нејзината неверојатна дарежливост, а таа е голем љубител на костими и очигледно на модата, па затоа сме возбудени што е дел од вечерта“.

Спонзорството на двојката на Мет Гала го крши преседанот со тоа што има модна куќа од минатото како главен спонзор.

Дрес-кодот за настанот на 4 мај е „Уметност на костуми“, кој ја истражува „централноста на облеченото тело“ преку прикази и толкувања на човечката форма во обемната колекција на Мет.

Се вели дека дрес – кодот ги охрабрува гостите да размислат како можат да ги користат своите тела како празно платно.

„Она што ги поврзува секој кураторски оддел и она што ја поврзува секоја галерија во музејот е модата, или облеченото тело“, рече во соопштението Ендру Болтон, кустос задолжен за Институтот за костими.

„Тоа е заедничката нишка низ целиот музеј, што всушност беше и првичната идеја за изложбата.“

Овогодишните копретседатели, кои дејствуваат како почесни домаќини на акцијата за собирање средства, се Бијонсе, Никол Кидман и Венус Вилијамс. Членови на Домаќинскиот комитет на галата — коспретседатели на кои се Ентони Вакарело и Зои Кравиц — се пејачката Сабрина Карпентер, поп-пејачката Доџа Кет, балерината Мисти Коупланд, создавачката на „Грлс“ Лена Данам, пејачот Сем Смит и актерката од „ Една битка по друга“, Тејана Тејлор, меѓу другите.