Земјотрес во Албанија

Земјотрес со јачина од 4,1 степен според Рихтер забележан е утрово во Албанија.

Според наводите на Европско-медитерански сеизмолошки сентар, епицентарот на земјотресот бил кај Валона.

До земјотресот дошло на длабочина од 12 км, пренесе Албанија дејли њуз. Други детали не се објавена.

This town had a major earthquake in 1851

